Ampliarán Only Sonora

Una buena pa´ senadora

¡Hay ¡S.O.S! cibernético!

Piden mujeres garantías

Ampliarán el Only Sonora…Vaya que la que es una buena noticia es la ventilada esta semana por el secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, referente a que ya están abocados en la afinación de la propuesta que le harán al gobierno federal para en el 2023 buscar ampliar el programa Only Sonora y de esa forma facilitar la internación de paisanos y turistas estadounidenses para fomentar el turismo carretero. ¿Será?

El plan es que todo el territorio sonorense sea de libre tránsito para quienes se internen por la frontera de Gringolandia, porque en la actualidad el límite ser hasta el módulo localizado en Empalme, a través de las facilidades administrativas que se otorgan para la importación temporal de vehículos extranjeros, en lo que es una modalidad única en México que se implementó en el 2005 para promover la actividad turística de paso.

Para el caso del Valle Colosio adelantó que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya anda fletado en lo que son las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la instancia de que la depende esa autorización, para que les permitan esa extensión en ese recorrido terrestre, con los consabidos riesgos que eso implica, porque hay quienes abusan y de esa forma cruzan carros para hacerlos “Pafas”. ¿Cómo ven?

Con ese fin es que revelara que hoy en día trabajan en los mecanismos para generar información de quién, o quiénes son las personas que usan el Only Sonora y los acompañantes, en aras de complementar información con Seguridad Pública y así descartar que dichas unidades motrices sean robadas; así como la estadística de los que regresan en el tiempo que indicaron, y puras de esas revisiones para ver cómo anda la cosas. ¡Dicen!

Por cierto que a partir del 1 del presente mes de diciembre ya se puso en marcha el “Operativo Paisano” para darle la bienvenida a los mexicanos que emigraron a Estados Unidos y que por estas fechas decembrinas regresan para visitar a sus familiares, y quienes ya comenzaron a llegar de paso, aunque a partir del día 20 es cuando se espera mayor número de visitantes, y es por lo que se instalan módulos de atención para guiarlos.

Una buena pa´ senadora…Derivado del como está la inseguridad hoy en día, las que cobran más relevancia son las reformas que ahora le hicieran a la figura de la Legítima Defensa, que por siempre ha sido por demás cuestionada, por lo limitada que estaba para quien se defendía, al finalmente ser cambiada a iniciativa de la senadora por Sonora, Sylvana Beltrones, y con un enfoque de perspectiva de género. ¡Órale!

Casi por nada es que Beltrones Sánchez resaltara con todas sus letras que: “Muchas personas en nuestro País, especialmente mujeres, han tenido que soportar no sólo lo injusto de una agresión, sino que, por defender su vida, su integridad física o patrimonio han acabado en la cárcel”, y al respecto ciertamente que hay muchas historias de esas, en las que han protegido más a los agresores y a quienes se meten a robar a una propiedad.

Aun así aclaran que esa reformada ¡no es un pase para hacerse justicia por propia mano!, aunque el defenderse se mantendrá como una excluyente de delito ante un ataque y sin estar sujeta a los requisitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, ya que el Código sólo contemplaba como Legítima Defensa el causar daño al agresor, pero no la lesión ni la privación de su vida, sobre todo cuando se defendía a la familia.

Ya que esa falta de precisión generaba un problema para la víctima, porque si mataba al atacante, o al que allanó a su casa, se consideraba como un exceso sin importar las circunstancias, por lo que con ese cambio ahora favorecerán la protección más amplia a la persona agredida que invoca la legítima defensa, bajo la visión de que por miedo no pueda medir la respuesta al ser atacado, o los medios que usa para defenderse.

Aunado a que también modificaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que en los procesos penales en los que haya elementos suficientes que permitan establecer una defensa motivada por violencia de género, las autoridades competentes deberán otorgar, o en su caso solicitar inmediatamente las órdenes de restricción para cada caso en concreto, en aras de proteger a las féminas.

¡Hay ¡S.O.S! cibernético!…Con la novedad que de la extorsión ahora ya están pasando a la “Quemazón” en el Internet, como lo advirtiera el director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis José Montaño Sánchez, al manejar que confirmaron que han formado grupos con ese nombre para exponer fotos de jóvenes con comentarios ofensivos para desacreditarlos. ¡Así la alerta!

En esos términos está ese descubrimiento que hicieron a raíz de los reportes ciudadanos que recibieron, y es por lo que Montaño Sánchez y compañía están exhortando a redoblar la prevención contra el “ciberbullying”, a partir de hacer un uso adecuado del mundo virtual, por la forma en la que ya se está atentando contra la ciudadanía de esa manera, como es inventandoles una mala imagen pública. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando ya es tipificada como una acción delictiva el compartir una fotografía de otra persona sin su consentimiento, así como incomodarla por medio de mensajería, o publicaciones, por ser un delito que ya ha sido denominado Violación a la Intimidad, según el Código Penal estatal, en el Artículo 167 BIS, y más cuando la intención es la de dañar con alevosía y ventaja la reputación de los individuos. ¡A ese grado!

Así que para prevenir y no tener que lamentar, es por lo que recomiendan el no compartir información personal con nadie por los sistemas digitales; al igual que moderar lo que se publica en las redes, tanto datos como gráficas y videos; aunado a que hay que configurar las cuentas y perfiles para que sean privados; y también evitar el aceptar solicitudes de amistad de quienes no conozcan, y el verificarlos previamente.

E igualmente “están echando aguas” porque durante la temporada decembrina “se disparan” hasta en un 30%, o una tercera parte los fraude cibernéticos, debido a que la gente trae más “lana” por el pago de los aguinaldos, vacaciones y dividendos de fin de año; a lo que se le suma el que la utilización de los pagos electrónicos es cada vez mayor por la confianza que hay para hacer compras en línea. ¡Esa es la realidad!

Piden mujeres garantías…Aun y cuando ya hay hasta presencia de personal de Derechos Humanos en las manifestaciones de las féminas, pero de acuerdo a la organización Red Feminista Sonorense, que es presidida por Leticia Burgos Ochoa, el garantizar el respeto a las garantías individuales durante las protestas de mujeres, según esto sigue siendo una de las deudas de los diferentes niveles de gobierno. ¡Tómala!

Con todo y que Burgos Ochoa aceptara que sí ha habido un reforzamiento de la seguridad en esas movilizaciones, a partir del incremento de concurrencia en las marchas, derivado de los altos índices de violencia contra la mujer y casos de feminicidios los últimos años en la región sonorense, principalmente a raíz del sonado asesinato de la activista Marisol Cuadras en Guaymas, en el marco de un plantón. ¡Zaz!

Es por lo que la también ex diputada apuntillara que: “Creo que, inclusive, ese hecho no ha bastado para que la autoridad dé garantías por la labor que realizamos, tanto defensoras en derechos humanos como las que luego nos manifestamos libremente. No hay garantías de la manifestación y ese es un gran tema pendiente en la agenda”, por lo que así siguen estando los peros para las instancias oficiales, o gubernamentales. ¡Ñácas!

Sin dejar de lado el que las envalentonadas adelitas agrupadas en diferentes agrupaciones cada vez más se han estado yendo de paso, a la hora demandar una igualdad en todos los terrenos, por como han terminado rayando en la escenificación de hechos violentos, con lo que han caído en la incongruencia, al estar fomentando contra lo que están protestando, como es la violencia en todas sus manifestaciones. ¿Qué no?

No en balde de los asegunes que hay en torno a esas exigencias, por como en muchas de las ocasiones ya se han degenerado, aun y cuando lo que abanderan es la equidad de género. ¡De ese tamaño!

Correo electrónico: [email protected]