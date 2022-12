No paran a los comandos

Escoltan a uno de la CFE

¡Hacen su show jubilados!

Revenden en cementerios

No paran a los comandos…Y una vez más se volvió a demostrar que los sonorenses están a mereced del hampa, y para evidencia está lo ayer revelado por el alcalde de San Luis Río Colorado, José Santos González Yescas, de que nadie se dio cuenta de la llegada de un comando armado que el sábado entró por la zona del Golfo de Santa Clara, con un saldo de 10 muertos, entre ellos un niño de 7 años. ¡De ese pelo!

A ese grado estuvo nuevamente el impune actuar del crimen organizado en esa región del Norte del Estado, si se toma en cuenta que ya antes lo mismo había ocurrido en Caborca y Altar, cuando igual grupos de sicarios arribaron para enfrentarse a bandas rivales y disputarse esas plazas, lo que habla de que las “autoridades” de los diferentes niveles continúan siendo reactivas, pero no preventivas para tratar de evitarlo. ¡Palos!

Sin embargo lo que ya representa ¡el colmo! De la incongruencia, es que González Yescas saliera con que “no les dieron el pitazo” de la invasión de ese pelotón de delincuentes que venían armados hasta los dientes en más de una decena de vehículos, cuando son ellos los que deben estar vigilantes, pero todo hace indicar que se siguen “haciendo patos”, por como no los vieron venir, y es por lo que hicieron lo que quisieron y se fueron.

Y es que como ya se ha vuelto costumbre, hasta después de varias horas reaccionaron los de la Fiscalía General de la República (FGR), así como los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los policías estatales, es decir, ya que todo había pasado, y que no sólo se habían matado entre ellos, como lo demuestra el que hasta un infante perdiera la vida, que es lo que resulta por demás condenable. ¡Tómala!

De ahí que el que después salgan a decir que hubo ocho personas detenidas, además de 49 vehículos terrestres y acuáticos asegurados, así como armas largas, chalecos balísticos, una granada y cargadores, sí que las mayorías ya lo ponen en duda, porque la pregunta obligada es el por qué no lo hicieron antes, ya que posterior a que suceden esos choques armados, hasta helicópteros mandan a sobrevolar la ciudad. ¡Y “pa´cue”!

Aunque lo más grave es que estén aumentando las víctimas colaterales, por la muerte del mencionado pequeño, en lo que es algo que ya se está suscitando en todos lados, ya para prueba está el que también en Guaymas resultara herida una mujer embarazada y su hija de tres años, después de que fuera alcanzada por las balas que se dispararon unos narcos de carro a carro, como en la época del mafioso Al Capone. ¡Vóitelas!

Al ser dos violentos hechos en los que resultaran afectadas personas inocentes, lo que echa por tierra el socorrido pretexto de las diferentes instancias policíacas y gubernamentales, de que la violencia nomás es entre los “mañosos”, porque con eso comprueba que los ciudadanos de bien cada vez están más expuestos al quedar entre esos fuegos cruzados, por lo que a ese extremo ya está la inseguridad en la Entidad. ¡Pácatelas!

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que en pleno “San Lunes” en la noche en Hermosillo también ejecutaron a un tal Francisco Ángel, alias “El Nemo”, originario de Navojoa, cuando se subía a un flamante auto BMW, de color negro, después de salir de un restaurante de comida mexicana, ubicado en la colonia Las Quintas, resultando lesionada su acompañante, por lo que así anda de desatada la mafia. ¡Ñácas!

Escoltan a uno de la CFE…Como una cosa lleva a otra, pues resulta que con la violación a la autonomía de la Unison por parte de la Guardia Nacional, al ingresar al campus universitario de Hermosillo, salió a flote que uno de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que semanas atrás sobrevivió a un ataque armado, en el que murieron 2 de sus compañeros, trae una escolta de esa corporación.

En lo que es algo que se supo a partir de las fotografías que circularon en las redes sociales el domingo anterior por la mañana, sobre la presencia de esos elementos policiales en La Milla deportiva de la Universidad de Sonora (Unison), porque en esos momentos en ese lugar se encontraba el aludido trabajador de la CFE, quien estaba participando en un evento deportivo que se desarrollaba en esas instalaciones. ¡Zaz!

Porque de no haber trascendido por la vía virtual ese allanamiento policíaco, dan por descontado que la rectora de esa “Máxima Casa de Estudios”, María Rita Plancarte Martínez, ni lo hubiera reportado, eso a pesar de que está prohibido el ingreso de fuerzas armadas y de que ni permiso les pedieran, porque al personal de la Coordinación de Seguridad Universitaria simplemente lo ignoraron. ¡De ese tamaño!

Según se deduce de un escueto y tibio comunicado que enviara Plancarte Martínez, al mantener su política de no dar la cara, cuando era como para que saliera a defender la causa y los limites que marca el respeto que se merece la “Uni”, después de que los de la Guardia entraran como Juan por su casa, tan es así que hasta que ya estaban dentro se percataron de esa intromisión, pero sin que los sacaran. ¡Así la falta de vigilancia!

Mientras que por otro lado se puso de manifiesto que en cuanto al fatal agresión de la que fueran blanco los “linieros” de la “Comisión”, sí que debe haber más de fondo, como para que todavía traigan escoltado al empleado en mención, lo que deja entrever que pudo no ser un atentado fortuito, o de porque le estorbaban al “Narco” para operar en esa área serrana de Ónavas, sino tal vez por algo más. ¿Será?

¡Hacen su show jubilados!…Aunque se habían “calmado”, pero los que ayer otra vez volvieron a las andadas son un grupúsculo de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento capitalino quienes en esta ocasión intentaron tomar el módulo de la Tesorería Municipal localizado sobre la calle Veracruz, en la colonia San Benito, para una vez más hacer su papel de víctimas, dizque porque les quitaron prestaciones. ¡Ajá!

Ya que por medio de uno de sus agitadores, o voceros, cual es el caso de un tal Jesús Orduño García, manejaron que acudieron a plantarse a dichas instalaciones para exigirle a esa autoridad hacendaria una firma que se necesita por parte del Gobierno del Estado para que les repongan los recursos provenientes de los supuestos derechos que les cancelaran desde enero del presente año, y que son los que han venido exigiendo.

No obstante y derivado del enésimo show que “armaron”, porque dan cuenta que hasta el piso se tiraron para hacerse los enfermos y que hiciera acto de presencia la Cruz Roja, es más que evidente que solamente se trató de un pretexto, si se analiza que no era necesario el dar tanto brinco estando el suelo tan parejo, ya que era cuestión de que hubieran hecho esa tramitología por las buenas y sin tanto escándalo. ¿Qué no?

Ante lo que se concluye que la intención era la de hacer ruido, como invariablemente ha sucedido, como lo exhibe el que incluso dijeran que fueron agredidos por parte de la Policía que impidió que bloquearan esas oficinas, como tiempo atrás ya lo habían hecho con el Palacio Municial, aun y cuando manejan que los agentes sólo se limitaron a formar una valla humana para que no cerraran ese edificio. ¡Mínimo!

Casi por nada es que el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez aclarara que: “Lo que se hizo por parte de la Policía Municipal fue invitarlos a que no se impidiera el acceso a los trabajadores de Tesorería y Catastro, desconozco qué tipo de situación se pudo haber presentado, pero con mucho gusto lo vamos a revisar”, pero bajo la visión de que ninguna manifestación debe afectar los derechos de terceros. ¿Cómo ven?

Revenden en cementerios…Pa´que vean el de a cómo hoy en día ya está la nece$idad, que ahora hay a quienes les está dando por revender espacios en los panteones, cuando se supone que los habían comprado para no venderlos, como lo ventilara el titular de Servicios Públicos Municipales de esta Ciudad del Sol, Sergio Pavlovich, porque a la fecha en lo que va del actual trienio ya han detectado 110 casos. ¡Órale!

O séase que así se están aprovechando del que ya no haya lugares en los cementerios tradicionales como el de la Yáñez, Sahuaro, Palo Verde y La Manga, más que en el nuevo que opera en el sector Norte, y es por lo que quienes los compraron con anticipación hoy en día los están ofreciendo a través de la red virtual hasta en más de $25 mil pesos, cuando normalmente tienen un costo que no rebasa los $2 mil 700 pesos. ¡Así el dato!

Más menos así está esa reventa que ahora sí que es inédita, misma que reconociera Pavlovich Escalante, y contra la que no pueden proceder por de alguna forma ser legal, al previamente haber sido adquiridos, pero que ante los precios exorbitantes en que los están ofertando, es por lo que ya están operando para en lo posible hacer algo con la finalidad de poner orden en ese terreno, o en cuanto a esos terrenos panteoneros. ¡Qué tal!

No en balde es que el funcionario señalara que: “Hemos detectado esta actividad en todos los panteones, pero ha sido más recurrente en lo que es Yáñez y Sahuaro, al ser los más grandes y solicitados”, pero precisando que no se sancionará o castigará a quien realice esa clase de transacciones, porque se desconoce el motivo por el cual están llevando a cabo esas ventas, al intuirse que podría ser por alguna urgencia. ¡Eso se piensa!

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que hasta en ese ámbito panteonero ya hay un libre mercado basado en la oferta y demanda, como consecuencia de ese déficit de lotes en los que entierran a los muertos, ya que ante el crecimiento poblacional también han aumentado los decesos, y es por lo que los más antiguos ya están saturados, además de que hay quienes a sus difuntos no los quieren tener muy lejos. ¡De ese vuelo!

