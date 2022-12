Por fin da color el de la FAS

Por fin da color el de la FAS…Y el que por fin dio señales de vida es el de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), el fantasmal de Rogelio López García, luego de que el fin de semana saliera a “soltar prenda” y dar un saldo sobre el llamado “Cartel Inmobiliario”, al revelar que ya han abierto 28 carpetas de investigación por los delitos de falsificación de documentos, usurpación de identidad y abuso de autoridad.

Porque a partir de lo ventilado por López García, según esto en poco más de un año han iniciado casi una treintena de indagaciones por fraudes inmobiliarios, con una oncena de vinculaciones a proceso, entre ellas tres contra Notarios públicos y un vividor público municipal, a quien hasta se le giró una orden de aprehensión, cual es el caso del ex director del Catastro de Hermosillo, Arturo Alvarado Arzate. ¡De ese pelo!

Sin embargo antes de eso el de la FAS no había dicho ni media palabra al respecto, a pesar de la gravedad de los casos, y de la detención de Alvarado Arzate por estar involucrado “en ese ajo”, o tran$a$, que no son propiamente un cártel, o una organización, sino una forma de operación para cometer estafas con ventas de terrenos e inmuebles, y que incluso ya se han cometido en otros Estados, no sólo en Sonora. ¡Tómala!

Es por lo que el funcionario apuntillara que: “Al día de hoy llevamos 11 vinculaciones a proceso, es decir, hay 11 personas que están sujetas a procedimiento penal, se están llevando su causa penal ante un Juez; tres de ellos son Notarios, uno de ellos incluso por cinco causas penales abiertas, y también tenemos a un servidor público sujeto a procedimiento penal, al cual también se le ejecutó una orden de aprehensión”. ¡Vóitelas!

O séase que así terminó de destaparse esa cloaca que en los últimos meses ha dado mucho de que hablar, por ya haberse actuado contra 25 personas, de las que nueve han sido presentadas ante un Juez; a la vez que se han emitido cuatro órdenes de aprehensión; e igualmente han sido ejecutadas siete acciones de cateo en notarías públicas y domicilios particulares, por lo que así están actuando contra esas bandas de estafadores.

Toda vez que no puede llamárseles de otra forma a quienes se amafian para formar y fomentar una auténtica red de corruptelas a todos los niveles, y en la que no sólo han participado funcionarios coludidos con los timadores, sino que incluso hasta acabaron con la honorabilidad y el buen nombre que tenía la función del Notario, por como algunos se prestaron para maquinar esos fraudes con propiedades ajenas. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que como nunca están procediendo hasta las últimas consecuencias, como lo demuestra el que antes de la presente administración estatal no se habían abiertos juicios judiciales por ese tipo actos, o machincuepa$, contra representantes notariales, como tampoco a gentes de los gobiernos en funciones, por lo que a ese grado está esa “limpia” que han emprendido en ese ámbito, después de que no se hiciera nada.

Así que después de ese “corte de caja” que hiciera el de la FAS, habría que esperar a ver quiénes más siguen de ser enjuiciados, al margen de que hasta ahora sólo han aflorado los nombres de dos implicados, como son el de Alvarado Arzate, y del Notario Enrique Ahumada Tarín, porque lo que es la identidad del otro par de fedatarios los han ocultado, con el socorrido cuento de que es para no entorpecer las pesquisas. ¡Eso dicen!

No hay “revisión” de rutina”…Con todo y que no está diciendo nada nuevo, pero sí que es muy oportuno el recordatorio que está haciendo el Jefe Operativo de la Policía Muncipal de Hermosillo, Alonso Durón Montaño, de que no puede detenerse a los ciudadanos para una “revisión de rutina”, por no existir ese tipo de inspecciones en los protocolos policíacos, de ahí que no debe ser un pretexto para que les paren el alto.

Y es que sucede que en la presente época navideña es cuando más les da a los polizontes por marcarle la parada a los automovílistas, dizque para hacerles una checada y ver cómo andan, a pesar de que en base a lo dicho por Jesús Alonso, toda detención por parte de un oficial Preventivo o de Tránsito debe estar fundamentada y respaldada por el reglamento policial, porque de lo contrario ya se presta a pensar mal. ¡Zaz!

Para el caso es por lo que Durón Montaño dejara muy en claro que: “Una parada denominada de rutina no existe, todo contacto con un ciudadano debemos de justificar, ya sea un acto de molestia, porque desobedece la Ley de Tránsito, o que se trata de alguna falta administrativa”, pero de no caer en esas causales, el parado puede reportarlos al 911, para que se les canalice al Departamento de Asuntos Internos de la corporación.

Pero con toda y esa buena intención de Durón, lo cierto es que eso sólo es en teoría, porque en la práctica ya es otra cosa, por la mayoría de los agentes seguirse haciendo “guajes” con relación a esa operatividad que deberían de respetar, eso a partir de que no hay un sistema con el que los traigan monitoreados, de ahí que se conduzcan como más les plazca, y convenga a sus intere$e$. ¡De ese tamaño!

Eso explica el porque los abusos de autoridad y extorsiones siguen siendo el pan de cada día, por encima de que también se precisara que lo que son: “Las videograbaciones son permitidas, son una evidencia para el usuario afectado y no debe de ser un problema para el agente, ya que este es visiblemente identificado, de no contar con él, está obligado a identificarse”, porque llega el punto en que se oponen a que los graben.

Aunque la cuestión es ver a la hora de la hora qué tanto toman en cuenta esas filmaciones en las que a los gendarmes los “agarran con las manos en la ma$a”, porque al final siempre se “tapan con la misma cobija”.

¡Sigue matazón del “Narco”!…Las que vaya que tal parece que ya llegaron para quedarse en la Entidad, son las matazones entre criminales, al estilo de lo que sucede en Michoacán, Guanajuto, Zacateas y demás, y para prueba está lo ahora ocurrido el sábado en San Luis Río Colorado, cuando dos enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado dejaron un saldo de 8 muertos, 12 heridos y tres detenidos. ¡Ups!

Pues un primer tiroteo se registró alrededor de las 8:00 horas en el mal afamado ejido Luis B. Sánchez, ubicado a 42 kilómetros de esa frontera que colinda con la bajacaliforniana, donde perdieron la vida tres sujetos y quedaron cuatro lesionados; y minutos después en una colonia ya del casco urbano tuvo lugar otra tracatera, donde privaron de la vida a cinco individuos más, con ochos baleados que vivieron para contarlo.

Por esa razón es una fatídica refriega que puso con los pelos de punta no sólo a los sanluisinos, sino también a las instancias gubernamentales de Baja California, tan es así que se supo que los operadores de la Policía de Mexicali enviaron a decenas de sus guardianes del orden para blindar cruceros y brechas en los límites con la región sonorense, y así evitar lo que se conoce como una “efecto cucaracha” y no se fueran a esconder allá.

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que a ese grado ya están las mataderas por estos lares, sobre todo en esa zona del Norte también conformada por Caborca, Pitiquito y Altar, pero lo que es el delegado, o desligado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, ¡bien gracias!, por simplemente guardar hermetismo al respecto, a pesar de lo funesto de esos hechos que ya son otra cosa.

En tanto que los integrantes de la por algo ya muy desacreditada Mesa de Seguridad, una vez más a la clásica salieron con que enviarían más elementos estatales y federales para aumentar la presencia en ese violento municipio, pero cuando ya pasaron las cosas, y no antes; y por el estilo está lo de que iban a vigilar las entradas de las Entidades, incluso con cámaras para detectar hampones, pero quedó en puro bla, bla, bla.

Alarma adicción en jóvenes…El que sí que ¡está de pelos! es el dato destapado por los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública, basado en un estudio realizado durante el 2021, de que en Sonora 7 de cada 10 adolescentes detenidos e internados por algún delito resultaron ser adictos a varios tipos de droga, por lo que así de reveladora está la cruda realidad, en cuanto a las adicciones entre los menores. ¡De ese vuelo!

Ya que en ese lapso fueron ingresados a centros especializados 251 jóvenes entre los 14 y 17 años de edad, quienes incurrieron en 309 delitos, la mayoría relacionados con el narcomenudeo, robo a casa habitación y atracos en general; pero no solamente eso, sino que demás se reportaron 27 casos de homicidio, tres de secuestro, tres más de privación ilegal de la libertad y tres feminicidios. ¿Cómo ven?

En lo que es un claro reflejo de que así “de perdida” está la juventud hoy en día, porque del total de los consumidores de estupefacientes detectados, de los cuales el 95% fueron hombres, dan cuenta que 41 estaban “atrapados” por la mariguana; 37 por el tabaco; 24 al alcohol; 15 al crack o piedra; 15 a la cocaína; cinco a inhalables; cuatro al opio o heroína; y cuatro más a alucinógenos. ¡Así está ese adictivo panorama!

Y si a eso se la agrega que en el pasado Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas aflorara que el alcohol se encuentra en el segundo lugar entre las drogas de inicio, por cada vez ser más frecuente que los jovencitos comiencen a beber entre los 12 y 13 años de edad, e incluso hasta desde los 8 años, pues sí que es un escenario que ya está de preocupar, y más en épocas de fiestas decembrina como la que se avecina.

De ahí que está de más el advertir, que así está ese reto para el secretario de Salud Estatal, José Luis Alomía Zegarra, en aras de que se aboquen a implementar campañas preventivas y de concientización entre las nuevas generaciones, a fin de contrarrestar esa incidencia adictiva que está al alza, y con deplorables estragos. ¡Ouch!

