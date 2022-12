Liberan camino a viajeros

“Echan el extra” el Alcalde

Más sueldo pa´ burócratas

Atiende protesta el “Gober”

¡Liberan camino a viajeros!…Los que sí que no podrán tener mejor regalo navideño, son los usuarios de la carretera de Cuatro Carriles, y es que en el presente fin de año, lo que es el tramo de la zona Vícam quedará despejado para el libre tránsito en todos los sentidos, después de que desalojaran a los yaquis que cobraban por cruzar, y al ahora anunciarse que aplazarán las obras de rehabilitación de esa rúa en ese punto.

Pues así está esa buena nueva que ventilara el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Godofredo Gardner Anaya, al adelantar que para garantizar la seguridad de los paisanos y viajeros que se desplazan por esa vía asfáltica federal hacia el Sur o Norte de la Entidad, se pospuso para enero del 2023 la construcción de la última extensión del proyecto de modernización en esa región yaqui.

Por lo que de esa manera aligerarán la circulación carreteríl por esos lares, después de que por años estuviera bloqueada por dicho grupo étnico, con todo y que a la par Gardner Anaya reconociera que todavía laboran en varios puntos de esa vialidad en trabajos de conservación rutinarios; mientras que en el tramo Ímuris-Nogales, a la altura de la zona conocida como “Curvas de Quijano”, por fin ya los concluyeron. ¡De ese pelo!

Sin embargo aún hay áreas en las que se llevan a cabo chambas, como en el cuerpo B de la de Agua Prieta a Ímuris, del kilómetro 54 al 70; las cuales están por terminar, por lo que a partir del 1 de diciembre el transitar ya podría normalizarse; y por el estilo del kilómetro 98 al 106 de Hermosillo a Moctezuma. ¿Cómo ven?

No obstante y que con todos y esos transtornos carreteraros que todavía hay, ciertamente que no se comparan con las tantas desviaciones que había no hace mucho tiempo, y que hasta accidentes fatales provocaban, la mayoría de ellos entre la Capital hermosillense y Guaymas, los cuales ya serán cosa del pasado, al menos por esa causa, en base a lo prometido por Gardner, de que ya no habrá esos “atorones” de tráfico. ¡Seee supone!

Aunque de entrada lo que ya será ganancia, es el finalmente no tener a los ganones de la tribu de la que es originaria la famosa Yaquecita, por la forma en que a$altabana los que pasaban no sólo por Vícam, sino también en las comunidades de Guamúchil y Estación Ortiz, donde igualmente instalaban retene$ de cobro, o de robo, con el pretexto de que la Federación no les cumplía sus demandas de mejores servicios. ¡Ajá!

“Echan el extra” el Alcalde…Quien ha continuado “echando el extra” es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como lo demuestra el que ahora esté proponiendo un sistema de transporte tipo taxi o Uber operados por mujeres y para mujeres, a fin de garantizar un traslado seguro y confiable a la población femenina, sobre todo durante la noche, que es cuando más están en riesgo. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que Astiazarán Gutiérrez adelantara que se trata de un programa de movilidad eléctrica para féminas que implementará el Ayuntamiento de Hermosillo, el cual contemplará incluir a empresarias que deseen participar en el proyecto, a la par de que también se solicitará el respaldo de la instancia estatal para que se sume a ese plan y pueda invertir parte del recurso requerido para hacerlo realidad. ¡Esa es la idea!

No en balde es por lo que Astiazarán resaltara que: “Estamos trabajando una propuesta financiera con el Gobierno del Estado, donde el gobierno municipal aporte una parte y otra el Gobierno del Estado, serían vehículos eléctricos de mujeres para mujeres y es parte de lo que estamos impulsando”, por ser una modalidad que le abonaría a la seguridad del sector femenil, que es de los más sensibles y vulnerables. ¿Qué no?

A ese extremo el aliancista de Antonio está proyectando la nueva era de las energías renovables en el quehacer público, al manejar que es un esquema que forma parte de la estrategia de movimiento sustentable para la ciudad, al manejar que también se planea la adquisición de unidades recolectoras de basura que funcionan con gas natural en lugar de diésel, por ejemplo, para contrarrestar la contaminación. ¡Mínimo!

Casi por nada en el reciente Foro Mundial de Energía Solar celebrado en esta urbe capitalina, el originario de Guaymas fuera catalogado como un referente en ese ámbito por los expertos internacionales en esa materia que participaron en ese evento. ¡Esa es la buena impresión que causó!

Más sueldo pa´ burócratas…Con todo y el nuevo reto que tendrá el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), Luis Antonio Castro Ruiz, con lo que será proceso de revisión salarial que iniciarán esta semana con el gobierno estatal, pero consideró que si por la víspera se saca el día, hay un inmejorable ambiente para pactar un buen acuerdo. ¡Es la intención!

Es por eso que Castro Ruiz adelantara que confía en que imperará el dialogo con los representantes gubernamentales para sacar adelante los compromisos necesarios para la atención de los trabajadores, a partir de que: “Este nuevo gobierno ha estado actualizando, revisando y trabajando juntos, analizando y actualizando diversos documentos, lo que habrá de dar mayor certeza jurídica a diversos conceptos”. ¿Será?

Y aunque no dio a conocer cual será la petición de incremento salarial que solicitarán, dejó en claro que en el presente año el alza aprobada fue superior al 6%, integrada por un aumento directo al salario del 4%, y el resto conformado por prestaciones económicas y sociales, ante lo que se saca por conclusión que la intención es que ronde alrededor de esos porcentajes, que son los promedios que se han tenido en todos los ámbitos.

Tan es así que “El Toño” Castro anticipara que: “Creo que la inflación ya se tiene un poco determinada en ese aspecto, el recurso económico será escaso, y ahí tiene que entrar la manera de cómo compensarlo a través de las prestaciones”, eso a partir de la apertura y disposición que han mostrado las dependencias estatales, para concretar esa revisada contractual con la representación sindical que encabeza. ¡Esa es la idea!

Eso sin dejar de lado que habrá una condición especial, como lo asentara al resaltar que: “Recuerden, ahora se cuenta con una nueva figura que es la Oficialía Mayor, y es la que será la encargada de llevar a cabo este proceso de manera conjunta con otras instancias, como la Secretaría del Trabajo y la Subsecretaria de Recursos Humanos”, por lo que con esas áreas es con las que tendrán lugar esos “e$tira$ y afloja$”. ¡Ñácas!

Atiende protesta el “Gober”…Las que dieron muestras de unidad y una férrea voluntad, son las propietarias de las guarderías privadas, luego de que por seis días mantuvieron un plantón por fuera del Congreso del Estado, para demandar la asignación de recursos económicos para la creación del Instituto Estatal de Educación Inicial para la atención gratuita a niños de cero a cuatro años. ¡Qué tal!

Toda vez que la noche del lunes finalmente terminaron con esa manifestación y liberaron la sede de ese Poder Legislativo, y como no, si hasta lograron ser atendidas por el propio gobernador, Alfonso Durazo Montaño, quien acudió a escuchar sus planteamientos, como lo confirmara la presidenta de la Asociación Conservando los Valores de la Familia, Lizeth Villalobos López, y que es por lo que ya entraron en negociaciones. ¡Órale!

Porque la intención es la de que se respeten los acuerdos que ya se habían pactado con las anteriores legislaturas, a fin de darle continuidad a las iniciativas promovidas para terminar de conformar y concretar el citado instituto que han venido impulsando, de ahí que entre lo acordado está la instalación de una mesa de trabajo con las Comisiones Unidas de Hacienda para tratar los puntos que demandan. ¡Así la atención!

Luego entonces ese es el efecto positivo que tuvo la visita sorpresa que les hiciera Durazo Montaño, en esa protesta muy peculiar que llevaran a cabo en las escalinatas de la Cámara de Diputados, porque hasta una mesa con café colocaron, además que la ambientaron con música infantil y la instalación de un colorido brinca brinca inflable, pero con todo y eso bloquearon el acceso y paralizaron las actividades legislativas.

Y es que de quien dependía que les ofrecieran una respuesta en lo que a money, o presupuesto se refiere, es del “Gober”, como lo pone de manifiesto el que fue cuestión de que las fuera a ver para que desalojaran esa área y empezaran analizar alternativas de solución a la problemática que les generara que el gobierno federal al dejar de apoyar a las estancias infantiles, como ya lo adelantara Villalobos López. ¡A ese punto!

