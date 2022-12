Se manifiestan padres por becas Benito Juárez ante lentitud en el trámite

Ocasionan caos vial en pleno Centro de la ciudad desde el bulevar Luis Encinas y la calle Matamoros

Padres de familia y estudiantes de educación media superior se manifestaron en el crucero del bulevar Luis Encinas y calle Matamoros en protesta porque no les quieren otorgar cita para la entrega de becas Benito Juárez.

Desde las 10 de la mañana iniciaron un bloqueo en dicho crucero afectando el tráfico vehicular, por lo que, elementos del Departamento de Tránsito desviaron a los automovilistas por rutas alternas para evitar congestionamientos.

Aidee Díaz Castillo, madre de familia, manifestó que llevan más de tres días haciendo filas en las oficinas de Representación Nacional de Becas Benito Juárez ubicadas en calle Matamoros y Puebla, para tramitar una cita porque la plataforma está caída, pero se niegan a atenderlos.

“El sistema para venir a cobrar la beca nos pide que generemos una cita en la página, pero la página no sirve, no es la primera vez que yo vengo hacer ese trámite y es la misma, nunca está habilitada, siempre está caída o se traba, el caso es que, ni de manera digital ni presencial nos quieren atender. Llevamos tres días haciendo fila para que nos digan que no nos van a atender a todos”, expuso.

Por lo que, hizo un llamado al gobernador del Estado, Alfonso Durazo y al delegado en Sonora de Bienestar Social, Jorge Taddei, para que resuelvan está problemática, ya que cada vez que van a realizar este trámite para cobrar las becas ocurre lo mismo.

“Queremos que nos atiendan que nos resuelven el problema no digo que nos den la cita para hoy pero que nos aseguren una cita”, expresó la manifestante.

Añadió que lo viable sería que les entreguen una ficha para que la gente acuda tal día a realizar el trámite para la beca ante el problema que genera la plataforma caída.