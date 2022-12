Revela Hilary Duff batalla contra desorden alimenticio cuando era adolescente

La entonces protagonista de Lizzie McGuiere, actualmente de 35 años, dijo que ha aprendido a valorar su salud y apreciar su cuerpo

Hilary Duff reveló que padeció un desorden alimenticio cuando tenía 17 años, derivado de la presión que ejercían los estándares de belleza de televisión.

En la edición de este mes de la revista Women’s Health Australia se sinceró sobre cómo sobrellevó y superó estos problemas hasta sentirse hoy orgullosa de su cuerpo.

“Debido a mi trayectoria profesional, no podía evitar decir: ‘Estoy frente a la cámara y las actrices son delgadas’. Fue horrible”, recordó.

“(Ahora estoy) apreciando mi salud, haciendo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de simplemente mejorar el exterior de mi cuerpo”.

La intérprete de Lizzie McGuire, de 35 años, asegura que ha aprendido a valorar su salud y a apreciar su cuerpo, realizando actividades saludables como dormir adecuadamente, realizar actividades que la hacen sentir fuerte y llevando un dieta adecuada.

Anteriormente, ya había abordado temas sobre su apariencia, como en la edición mayo/junio de la misma publicación, en la que incluso posó desnuda en un acto que demuestra lo orgullosa que está de su cuerpo.

“Llegué a un lugar en el que me siento en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo. También quiero que la gente sepa que un maquillador estaba allí (en la sesión de fotos) poniendo brillo en todo mi cuerpo y alguien me puso en la posición más favorecedora”, explicó la estrella de Disney.

Duff dice estar agradecida con su cuerpo que le ha permitido desarrollar su carrera y construir su familia. La actriz tiene tres hijos, Luca de 10 años, Banks de tres años, Mae de un año.

En el Body scan de la revista, Hilary criticó el esfuerzo que se pone en trabajar el exterior del cuerpo, dice que lo más importante es trabajar el interior.

“Nos hacemos tratamientos faciales y botox y nos arreglamos el cabello y nos destacamos y elevamos las cejas y las pestañas y toda esta cosa. Pero quiero trabajar en el interior. Esa es la parte más importante del sistema”, dijo.