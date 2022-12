Regresan 520 indigentes a sus lugares de origen

Con apoyo de las autoridades municipales, se prevé que antes de terminar el año se reúna otro grupo de personas para que logren retornar con su familia

En lo que va del año han sido retornados a sus lugares de origen aproximadamente 520 personas que vivían en situación de calle en Hermosillo, y se tiene proyecta realizar un viaje más antes de concluir este 2022, de completar la cantidad que se requiere para llenar un autobús, informó Isela Montes de Oca Tapia.

La directora de DIF Hermosillo, mencionó que al inicio de la administración contaban con un padrón de mil 200 personas en condición de calle y migrantes, y actualmente se tienen contabilizados 650, de los cuales el 95 por ciento son hombres quienes se niegan a ser trasladados a albergues o retornados a sus lugares de origen.

“Vamos a revisar la lista de voluntarios que tenemos, si completamos los 40 lo vamos a hacer el operativo de retornados a sus hogares antes de que acabe el año, si no, iniciando el próximo”, dijo.

Montes de Oca Tapia explicó que estos operativos son únicamente para regresar a sus lugares de origen a connacionales, en el caso de personas migrantes, ahí interviene el Instituto Nacional de Migración (INM).

La titular de DIF Municipal, mencionó que son varios las paradas donde hacen escala durante este operativo, como Nayarit, Sinaloa, Jalisco, pero siempre concluye en la Ciudad de México.

“Son 40 personas las que caben en un camión y que se envían a sus lugares de origen, y siempre van acompañados de un elemento a la policía municipal y personal de DIF”. “Estos operativos se hacen porque muchas de esas personas no pueden acceder a un pasaje de autobús porque no cuentan con identificación y nosotros le facilitamos este pasaje para que esto no sea un factor que les impida regresar a sus lugares de origen con su familia”, expresó

Añadió que están terminando los censos para ver si reúnen la cantidad de personas voluntarias para regresar en estos días antes de concluir el año.