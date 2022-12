Recuerda Robert Downey Jr. su inicio en las drogas; Fue desde los seis años

Afirmó que fue su padre quien lo inició en las adicciones de la que tardó años en salir

A los seis años, Robert Downey Jr. se inició en el mundo de las drogas. En realidad, tuvo que haber sido culpa de alguien más. Lo sorprendente es que no fue de otro que de su padre: Robert Downey Sr.

Es una de las revelaciones del documental de Netflix titulado “Sr.”, que destapa escenas y recuerdos familiares de toda índole.

Una vez, el padre del actor se percató de que su pequeño, durante una noche de póquer en el hogar, estaba probando un vino blanco. No sólo no le quitó la copa, sino que le acercó un cigarro de cannabis para ver su reacción. Así “cuidaba” Downey Sr. a su pequeño hijo.

Dirigido por Chris Smith, “Sr.” es tanto un homenaje del protagonista de Avengers a su padre, fallecido en 2021, como un retrato casero de la turbulenta relación entre ambos por años.

Downey Sr. fue un peculiar cineasta clandestino, de escaso éxito y también adicto a las drogas durante gran parte de su vida.

Tiempo después admitió su irresponsabilidad por haberle dado drogas a su hijo, entonces de seis años, lo cual se entiende en su caótico estilo de vida. También le enseñó películas para adultos y hasta los filmes que dirigía, no aptos para niños.

Fue “crecer en una familia en la que todos consumían drogas”, recuerda Downey Jr., quien ya había debutado como actor, a los cinco años, en la cinta de su padre, Pound (1970).

Downey Jr. ganó fama por Chaplin (1992), actuación por la que ganó el BAFTA y fue nominado al Óscar. Poco después, el infierno: consumo de cocaína, heroína y mariguana, arrestos, rehabilitaciones.

Hoy, uno de los actores mejor pagados del mundo lleva 20 años sobrio y es todo un sobreviviente, una paradoja de lo que fue una educación desastrosa, se deduce del documental