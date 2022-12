Reconocen a Ryan Reynolds como icono en los People´s Choice Awards

Entre los galardonados está la cantante Taylor Swift, Selena Gomez, Elizabeth Olsen, Ellen Pompeyo

Taylor Swift, Selena Gomez, Elizabeth Olsen, Lizzo y Ryan Reynolds, entre otros famosos, brillaron la noche de este martes en Los Ángeles, California, durante la ceremonia de los People’s Choice Awards 2022.

El programa, realizado desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, fue presentado por el comediante Kenan Thompson, y reunió a celebridades de varias áreas del entretenimiento, como la música, la televisión y el cine, en el esperado evento votado exclusivamente por los fanáticos.

El actor Ryan Reynolds fue reconocido con el People’s Icon Award, la cantante Lizzo recibió el People’s Champion Award y la cantautora Shania Twain fue honrada con el Music Icon Award.

Otros grandes ganadores de la noche incluyeron la exitosa serie Stranger Things, que se llevó dos galardones, mientras que The Kardashians fue honrado también con dos premios.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios, recogió el máximo galardón de la noche, de le Mejor Película de 2022.

En otras categorías de cine, filmes como Top Gun: Maverick y No te Preocupes Cariño fueron destacados y bien recompensados.

La actriz Selma Blair subió al escenario cuando su amiga Sarah Michelle Gellar la anunció como la ganadora de The Competition Contestant of 2022, en uno de los momentos más emotivos de la noche.