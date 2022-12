Problemas técnicos retrasa conclusión de colector en la colonia Altares

Sin embargo, la obra estará terminada antes de fin de año y podrá recibir hasta 23 milímetros cúbicos por segundo

Debido a problemas técnicos se registró un retraso en la conclusión de la obra del colector de drenaje pluvial en la colonia Altares al sur de la ciudad y que estaba programado quedara terminado este jueves 15 de diciembre.

Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), dijo que se presentaron algunos problemas al momento de hacer la excavación de tuberías y que ha provocado que los trabajos se atrasen, ya que sacarlas cortaría el servicio de agua en el sector y colonias aledañas.

“Cuando recién empezamos la obra no sabíamos con lo que nos íbamos a topar abajo, tuvimos material muy duro y ahí se complicó el tema de la excavación y ahorita traemos temas técnicos para hacer las conexiones de las tuberías, va una tubería ahí muy grande que se va a reemplazar, que es de acero y ya se cuenta con él, pero para no dejar a la gente sin abasto, por unos temas que Agua de Hermosillo trae ahí contemplados, es por eso que no se ha podido realizar esta conexión para poder culminar esta obra”, explicó.

La titular de la Cidue, aseveró que la obra del colector de Altares que inició a mediados de junio pasado con una inversión de 12 millones de pesos, quedará concluida este año.

Esta obra es de las más importantes para el drenaje pluvial pese a no estar concluida aún, ya que comprobó su eficiencia con las pasadas lluvias, y una vez que esté terminado el colector podrá recibir hasta 23 milímetros cúbicos por segundo de agua pluvial.