Presentan trailer de secuela de Indiana Jones con Harrison Ford

La cinta se estrenará en el verano de 2023, se informó durante el Cómic Con de Brasil

Indiana Jones and the Dial of Destiny es una de las películas más esperadas de 2023 y podremos verla en cines a partir del 30 de junio.

El primer traíler fue revelado como parte del panel del estudio Lucasfilm en la convención CCXP, que es básicamente la Cómic Con de Brasil. La película estará ambientada en la década de los sesenta, pero se desconocen detalles específicos de la trama.

Y es que Disney no reveló ninguna sinopsis oficial de la película durante el evento, pero el estudio confirmó algunos detalles, incluido el elenco.

Ford encabeza el reparto de la secuela en la que comparte créditos junto a Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen.

James Mangold dirige y la película es producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. John Williams regresa una vez más para componer la partitura.

Es importante señalar que Lucasfilm no ha dicho expresamente que la quinta película de Indiana Jones sea la última de la franquicia, pero todo lo que rodea a la película ha insinuado en gran medida que será la última de la saga.

Mientras presentaba el tráiler de la película en D23 a principios de este año, Ford dijo: “¡Esto es todo, no me voy a enamorar de ti otra vez!”. Además, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, también dijo lo mismo a Vanity Fair, diciéndoles: “Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford”.

A pesar de estas declaraciones, esta semana salieron noticias de que la franquicia de Indiana Jones puede expandirse a la televisión con una serie de televisión de Disney +, una especie de spin-off de los largometrajes, y los informes posteriores revelaron que seguiría a Abner Ravenwood, el padre de Marion Ravenwood y mentor de Indiana Jones.

Si la serie ve la luz, marcaría la continuación de la serie, solo de una manera que no requerirían de Harrison Ford.

Los fans de la franquicia finalmente vieron el tráiler oficial de la nueva película de Indiana Jones este jueves, con The Walt Disney Company presentando la película durante su panel en la convención CCXP de Brasil.

Muchos detalles que rodean la película, desde su tráiler hasta su título oficial, habían permanecido como un misterio. Además del tan esperado primer tráiler de la película, cuyo título completo es Indiana Jones y The Dial of Destiny, Disney presentó el primer póster, que puede encontrar a continuación, y que muestra la silueta de Indiana Jones de Harrison Ford, completa con su icónico sombrero.

“James Mangold ha hecho un trabajo increíble con Indy”, dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a ComicBook.com en una entrevista exclusiva a principios de este año. “Y él y Harrison [Ford] tienen una relación increíble y creo que a los fanáticos les encantará lo que ha creado. Es fantástico”.