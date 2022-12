Piden tener cuidado en compras en línea;

Personal de la Unidad Cibernética de la SSP; Ante cualquier oferta “tentadora” se debe revisar que la página sea confiable y evitar caer en correos y ofertas fraudulentas conocidas como “phishing”

Ante la gran demanda de compras en línea durante la presente temporada decembrina, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, recomendó incrementar las medidas de prevención para evitar ser objeto de fraude.

Luis José Montaño Sánchez, director general de la Unidad Cibernética indicó que, especialmente en esta época del año, es importante que las personas compradoras se mantengan atentas a las estafas diseñadas para afectar su economía y el robo de información personal.

Alertó que, cuando se detectan ofertas que parecen ser demasiado buenas para ser verdad, muy probablemente se traten de fraudes por parte de estafadores, los cuales, a través de correos electrónicos o anuncios fraudulentos, conocidos como “phishing”, ofrecen mercancías de marca a precios bajos o prometen tarjetas de regalo como incentivo para comprar algún producto; en otros casos, publican artículos a un buen precio, pero al recibirlo quien los adquiere, no eran los anunciados.

Por ello, recomendó evitar los sitios sospechosos incluidos en correos fraudulentos o identificar anuncios con descuentos irreales; abstenerse de abrir correos no solicitados y no hacer clic en enlaces adjuntos, ya que, sin darse cuenta, se puede facilitar información personal y bancaria; lo que podría provocar la pérdida de dinero y la identidad digital personal.

Al hacer compras en línea, comentó, es necesario verificar que el sitio sea seguro y tenga buena reputación antes de facilitar el número de tarjeta de crédito. Tampoco se debe confiar en páginas simplemente porque digan que la compra es segura. También hay tener cuidado con las compras o servicios donde se tenga que pagar con tarjeta de regalo o vales especiales que aparecen en redes sociales como promociones o concursos.

Señaló que, para prevenir un fraude, es recomendable fortalecer contraseñas para proteger cuentas bancarias y de crédito, al igual que otros mecanismos que contengan información para procesar pagos o cuentas que contienen información privada y personal. Así como revisar movimientos en cuentas bancarias, a través de los estados de cuenta, para asegurarse que no haya cargos no reconocidos o fraudulentos.

Recomendó, ante la sospecha de haber sido víctima de delincuentes cibernéticos, ponerse en contacto de inmediato con la respectiva institución financiera y realizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

En caso de requerir orientación, invitó a los ciudadanos a ponerse en contacto con personal de la Unidad Cibernética al teléfono 800-77-CIBER (24237) o al correo electrónico [email protected]