Pide mayor roce internacional para el Tri; Guillermo Ochoa

El arquero mexicano dijo que se requiere más participación como la Copa Asia, la Copa América

Tras la eliminación en Qatar 2022, el arquero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, enfatizó que para guiar a los jóvenes se necesita un mejor roce internacional a nivel de selecciones durante el siguiente ciclo mundialista.

“No va a ser sencillo (prepararse), no se va a jugar eliminatoria. Se va a jugar solo la Copa Oro, que todos sabemos el nivel que tiene. Ojalá que se pueda conseguir ir a jugar a la Copa Asia, la Copa America y no jugar solo los amistosos en Estados Unidos. Eso no no va a beneficiar y así como eso muchas cosas del torneo local”, dijo el americanista en la zona mixta del Estadio Lusail.

Sobre la eliminación de México dijo que por un mal resultado no se puede juzgar si el futbol mexicano va en retroceso.

“No por un resultado debemos juzgar si se está avanzando o se está retrocediendo. Hay cosas buenas que se están haciendo que hay que mantenerlas y las que no, hay mejorarlas. Yo creo que es un error que nos pasa cada cuatro años, el de decir el ciclo se acabó, el proceso se acabó y empiezas de cero. Creo que es uno de los errores que por experiencia me ha tocado vivir el que no deberíamos hacer”, dijo.

Sereno y con semblante ligeramente triste por el fracaso del equipo al quedar en fase de grupos, el arquero destacó el papel de los jóvenes en esta Copa y qué les dijo al final en el vestidor.

“Hay jóvenes que jugaron su primer Mundial, que van a ganar confianza y que ganaron experiencia y habrá que guiarlos para el siguiente Mundial.

“(Les dije) Que se sintieran orgullosos, que levantarán las cabezas. No cualquiera puede jugar un Mundial y somos privilegiados de estar acá. Fue un partido bien jugado y bien competido”

Guillermo Ocho junto con Orbelín Pineda, Kevin Álvarez, Henry Martin, Luis Chávez, fueron los mexicanos que atendieron a la prensa en la zona mixta.