Pedro Pascal orgulloso de su origen; Nació en Chile y se crió en Texas

El actor está promocionando la tercera temporada de El Mandoloriano

Enfundado en un conjunto de la casa italiana Valentino y al calor de Sao Paulo, Brasil, Pedro Pascal reflexionó sobre lo que es ser un latino que triunfa en Hollywood.

Aunque el actor de 47 años nació en Chile y fue criado la mayor parte de su vida entre Texas, California y Nueva York, no ha olvidado sus raíces, ni cómo conectar con su latinidad.

“Ser parte de una comunidad, chica o grande es lo más importante para mí desde que empecé a estudiar en Nueva York. Me gustaría seguir entendiendo las variedades de la identidad. Quiero ser parte de muchos que representan, quiero ser uno de millones”, compartió en entrevista.

El intérprete se encuentra promocionando la tercera temporada de El Mandaloriano, serie de Disney que protagoniza desde 2018 de la franquicia de Star Wars, que lo trajo hasta el país sudamericano para encontrarse con sus fanáticos.

Al respecto, el actor de Narcos reconoció el gran papel de los latinos que han logrado obtener protagonismo en grandes producciones como Tenoch Huerta y su participación en Pantera Negra o Diego Luna en Andor.

“Me gusta la manera en que vamos descubriendo más y más nuestra identidad, las variedades y la representación, más color. Cada vez la puerta se abre más y entra más gente. Yo creo que debemos seguir insistiendo porque vamos muy bien”, comentó.

Sus participaciones en dramas como Juego de Tronos y cintas como La Mujer Maravilla 1984, le han valido fama internacional.

Pero para el actor de televisión y teatro, que los latinos ocupen lugares desde las dirigencias de la producciones y que sean los que escriban los guiones, es más importante que ser protagonista.

“Que la posición de los que cuentan las historias sean también latinos, es importante, que los que tomen las decisiones también lo sean, no solo para representar, es necesario contar historias desde la perspectiva del mundo latino”, argumentó.

Actualmente, Pascal cumplió uno de sus más grandes sueños al trabajar con el director español Pedro Almodóvar, y confesó que uno de sus propósitos es trabajar con el mexicano multipremiado Alfonso Cuarón.

“Fue un sueño para mí (trabajar con Almodóvar) y próximamente me gustaría trabajar con Alfonso Cuarón, soy muy fan de sus películas, ojalá tuviera su número”, sostuvo.

El próximo año el actor también estrenará la serie The Last Of Us de la mano de HBO Max, pero siempre está dispuesto a contar nuevas aventuras que representan retos en todos los sentidos.

“Fui parte de una compañía que se llama ‘Laberinto’ que empezó una comunidad de actores latinos. Venir desde Chile y trabajar con actores que vienen de México, de Brasil y explorar la identidad entera de Latinoamérica es realmente esencial para mí, forma parte de mí y lo que quiero hacer”, finalizó.

Destapan sorpresas en la Comic Con Experience

Con lágrimas, emoción y anhelos, los fanáticos de Disney, Marvel Studios, Pixar, Animation Studios, 20th Century Studios y Lucasfilm recibieron los adelantos de las franquicias para el 2023.

Denise Ream, productora de Elementos, de Disney Pixar, estuvo presente para compartir una escena exclusiva de la película que se estrenará en los cines el próximo 15 de junio.

Además, entre gritos y aplausos fue recibido Pedro Pascal por los fans de Star Wars, pues el protagonista de El Mandaloriano mostró avances de la tercera temporada.