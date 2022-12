Niegan salida de Cristiano de Portugal tras no ser incluido en juego ante Suiza

La Selección de Portugal descartó la posible salida del jugador

Portugal enfrentará este sábado a la selección de Marruecos en el duelo de cuartos de final del Mundial Qatar 2022, pero las cosas en el interno siguen al rojo vivo.

Y es que ahora Cristiano Ronaldo estuvo inmerso en una información que señaló que estaría a punto de abandonar a la selección después de haber sido suplente en el juego contra Suiza de octavos de final.

Es por ello que la selección de Portugal emitió un comunicado en donde desmintió una publicación en donde se mencionó la posible salida de Cristiano.

Una noticia publicada el jueves dice que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional.

La FPF aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar la selección durante la concentración en Catar”, mencionó el comunicado.

Lo respaldan compañeros

Portugal está en Cuartos de Final, sin embargo, los reflectores son acaparados por Cristiano Ronaldo, por una supuesta enemistad con el entrenador Fernando Santos, misma que fue desmentida por su compañero Otávio.

“Siempre fue todo normal. Nunca nadie ha visto una discusión ni nada parecido. Es normal que el jugador se quede con el enojo cuando no juega, pero no es solo Cristiano, son todos. Todo lo que Cristiano hace o no hace causa noticias. Eso es todo. Estamos todos unidos, nadie tiene dudas de ello”, explicó.

“Está unido (equipo) y no son cosas de fuera las que van a entrar. Sabemos todo lo que pasa, por dentro y por fuera, y sólo estamos concentrados en una cosa, que es jugar por Portugal y ganar”, añadió.