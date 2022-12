Niega Shakira nueva relación con su instructor de surf

La cantante envió un mensaje a los medios de comunicación en el que por respeto a sus hijos, pidió frenar las especulaciones y aseguró que “no tengo ninguna pareja”

La cantante Shakira pidió un alto a las especulaciones de que tendría una nueva relación sentimental con su instructor de surf, como lo reportaron medios españoles.

A dos días de haber firmado el acuerdo de separación de Piqué, la intérprete de “Ojos Así” mandó un comunicado a medios locales para desmentir el rumor sobre su vida amorosa.

Mediante el mensaje, Shakira pidió respeto por sus hijos, además destacó que no tiene ninguna otra “ilusión a la que pueda dedicarse”, excepto sus hijos Sasha y Milán.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, mencionó el comunicado citado por El País.

El acuerdo de separación fue firmado por Shakira y Gerard Piqué el 1 de diciembre en el juzgado de Barcelona, donde ambos famosos acudieron en compañía de sus abogados.

Sobre el tema, semanas antes de la ratificación, la ex pareja publicó un mensaje para confirmar que llegaron al acuerdo con el objetivo de brindarle lo mejor a sus hijos.

“Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”, mencionó el comunicado firmado por Shakira y Piqué.