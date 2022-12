Muere el actor Alonso Echánove a los 68 años de edad

Su hermana, la cantante María del Sol, confirmó su deceso ocurrido en Guanajuato

El actor Alonso Echánove murió a los 68 años, según informó este jueves su hermana María del Sol en su cuenta de Instagram.

Mediante un mensaje de despedida, María del Sol confirmó que el actor de cine y teatro murió, sin revelarse la causa.

“Hoy el primer actor Alonso Echánove se ha reunido con mi reina madre, la Sra. Josefina Echánove y mi hermana Peggy Echánove. Sé que hay una fiesta en el cielo. Sin embargo, tu partida me deja la vida rota, pero sé que, de la misma manera mi Señor fortaleció, alentó y consoló mi corazón con las partidas de mis dos mujeres, esta vez no será la excepción”, escribió María del Sol.

Adjunto al anuncio, la hermana del actor nominado al Ariel agradeció el interés de los medios de comunicación sobre el fallecimiento, por lo que pidió respeto frente a la noticia.

“Sé que entenderán que es un momento en el que necesito estar con mis parientes. Aprecio enormemente su comprensión”, finalizó la cantante mexicana.

El posteo de María del Sol obtuvo respuestas de otros famosos como Edith Márquez, Lisset, Andrea Legarreta, Mónica Huarte y Juan Manuel Bernal, quienes escribieron sus condolencias.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también lamentó el fallecimiento de Alonso Echánove y lo recordó por su trayectoria de 96 filmes y por haber ganado dos premios Ariel a Mejor Actuación Masculina por las cintas Modelo Antiguo y Mentiras Piadosas.

Echánove figuró en el cine mexicano mediante películas como La Vida Conyugal, Cuatro Lunas, La Promesa, Aquí No Pasa Nada y El Poderoso Victoria.

Además del cine, también estuvo trabajando en telenovelas, entre ellas Amarte es Mi Pecado, La Indomable y Canción de Amor.