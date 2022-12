Molesta a Cazzu críticas por no llenar conciertos

Responde a través de show de TV; La rapera originaria de Argentina, dijo que ella sale a cantar sin importar el número de personas que estén esperándola

Recientemente, la cantante Cazzu se volvió tendencia debido a que su novio Christian Nodal cantó junto a ella en el escenario del Flow Fest y también por recordarles a los asistentes de su concierto que México había perdido contra Argentina.

Ante esto, en redes sociales, muchos hablaron de que no llenó el concierto que tenía programado en Puebla, lo que generó que la rapera respondiera en un programa de televisión en Estados Unidos.

En entrevista para El Gordo y La Flaca, la cantante y productora argentina, dijo que lo que no le gusta es que la prensa genera mintiendo sobre las personas populares.

“Yo no soy una persona que está en este lugar por los números, si hubiesen sido 50, yo voy a dar el mismo show e igual de gratificante será para mí porque estoy muy lejos de mi país y venir dese tan lejos a un lugar donde la gente no te conoce y que aun así pasen estas cosas, que escuchen tu música, lo que el resto pueda decir, no me interesa”.

Ante los cuestionamientos de si le importaba de que fuera conocida en México por ser novia de Christian Nodal, la cantante dijo que no le molestaba, que incluso le daba orgullo decirlo.

“La gente puede llegar a través de él, la gente de mi país ha llegado mucho a él antes de mí, es algo bonito, mutuo y que habla del amor, cantamos juntos, fue hermoso”, comentó.