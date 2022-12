Maravilla gol de Luis Chávez en Qatar

No lo logra ni Roberto Carlos, dijo Milutinovic; El exentrenador de la Selección Mexicana dijo que la anotación fue espectacular

El gol de Luis Chávez no logra ni Roberto Carlos

El ex entrenador de la Selección Mexicana, Bora Milutinovic, quedó maravillado con el gol que logró el tricolor Luis Chávez ante Arabia Saudita que asegura que ni el brasileño Roberto Carlos lo hubiera anotado igual.

“De eso tampoco puedo decir, hay jugadores capaces. El gol más espectacular quién lo anotó, Chávez, anotó el gol más espectacular, ni Roberto Carlos podía anotar ese gol. Hay otras cosas que se deben de analizar”, dijo Bora a medios en Qatar.

En el tercer partido del Grupo C del Mundial, Chávez anotó el segundo gol en la victoria 2-1 del Tri sobre los árabes, aunque el resultado no le sirvió para avanzar a los Octavos de Final.

Sin embargo, para el serbio es de destacar ese tiro libre.

“No debe tener valor (para cobrar así), debe tener capacidad, todos tenemos valor, la capacidad de tirar, la manera de hacerlo es lo que se necesita, es maravilloso”, mencionó.

Sobre el Mundial de México, el hoy asesor del comité organizador de Qatar 2022 indicó que no sólo el Tri debe analizar, todos los equipos de la Concacaf deben hacerlo porque tres (México, Canadá y Costa Rica) se quedaron en la fase de grupos y el que avanzó, Estados Unidos, perdió fácilmente con Países Bajos.

“Lo único que puedo decir es que la gente de Concacaf debe de analizar qué hicieron y qué no hicieron, y qué deben de hacer”, indicó.