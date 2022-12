Luce Omar Quintero como en sus mejores tiempos

Es entronizado y renueva contrato; El basquetbolista sonorense acordó mantenerse cuatro años más como coach en jefe de la Selección Nacional de Basquetbol Mayor

Como en sus mejores tiempos Omar Quintero agarró el balón y “encestó” dos puntos, pues el mismo día que fue entronizado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense, renovó un contrato de cuatro años como el coach en jefe de la selección nacional de basquetbol mayor.

Luego de que Quintero Pereda recibió el mayor número de votos entre los integrantes de la Clase 2022 del nicho, este jueves recibió la placa que lo coloca oficialmente como nuevo inmortal del deporte sonorense, por su gran trayectoria en el “deporte ráfaga”.

“Me siento muy agradecido porque en ocasiones este tipo de reconocimientos llegan más tarde, quiero dar las gracias a la gente que confió en mí para entrar al Salón de la Fama y ser el más votado; pero es una satisfacción doble, pues el mismo día (el jueves 15 de diciembre) me renuevan el contrato como entrenador de la selección por cuatro años más”, dijo el originario de Nogales.

El nogalense recuerda con mucha nostalgia sus inicios en el basquetbol representando a Sonora en eventos nacionales, desde la categoría Mini hasta la de Primera Fuerza, lo cual lo llevó a convertirse en seleccionado nacional y a jugar baloncesto profesional.

“Hay momentos que recuerdo mucho, pero, sobre todo, cuando quedé líder anotador en el Torneo Preolímpico del 2003, eso fue un parteaguas en mi carrera, porque de ahí en adelante se me abrió la puerta para los campamentos de la NBA y luego jugar en Europa”, comentó.

Actualmente, Omar Quintero está en una nueva etapa dentro del basquetbol, como el seleccionador nacional del equipo mayor de baloncesto, al cual espera calificar al Campeonato del Mundo, algo que ve muy viable.

“Ya tengo una carrera de seis años como entrenador, estamos creciendo, actualmente necesitamos dos juegos para pasar al Mundial; tenemos mucha oportunidad de calificar, debemos obtener ese par de encuentros y no depender de otros resultados”, dijo.

Quintero Pereda señaló que ha sido una gran ventaja el haber jugado tantos años, pues ese conocimiento lo aplica en su nueva faceta de entrenador, porque sabe el sentir de los seleccionados dentro de la duela, lo cual establece una sólida conexión entre ambos lados.