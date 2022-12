Llevan alegría a personas discapacitadas el alcalde Toño Astiazarán y su esposa Patricia Ruibal

Participan en posada navideña en el Albergue D´Corazón que atiende a menores

Las sonrisas, aplausos y bailes fueron los ingredientes principales que ambientaron la posada navideña que Antonio Astiazarán y Patricia Ruibal llevaron a niñas, niños y jóvenes con discapacidad en las instalaciones del Albergue D’Corazón A.C.

En el marco de la Semana de la Discapacidad, la posada se convirtió en la primera que el Gobierno Municipal organiza para hijas e hijos de personal de diversas dependencias quienes participaron en actividades como pinta caritas, juegos a cargo de la payasita Jaquelín, actos de magia y convivio con Santaclós.

A nombre de las y los asistentes, Francisco, expresó al Presidente Municipal y a la Presidenta del DIF Hermosillo, el significado de este tipo de convivios que les permiten encajar en la sociedad de la cual se sintieron excluidos por años.

“Esto no me lo esperaba, que después de tantos años hubiera un lugar en donde nosotros pudiéramos encajar en la sociedad. No sé si lo sepan, hace mucho tiempo nosotros no encajábamos en la sociedad, simplemente nos echaban de lado”, expresó Francisco, quien vive con una discapacidad.

Tanto Antonio Astiazarán como Patricia Ruibal celebraron este tipo de encuentros, organizados por Recursos Humanos y DIF Hermosillo, que ayudan a hacer una sociedad incluyente en la que todas y todos tengan la oportunidad de divertirse y celebrar la unión familiar que caracteriza a Hermosillo.

“Nos da mucho gusto organizar este evento para ustedes, donde se combinó la Semana para las Personas con Discapacidad y los festejos de las posadas. Queremos agradecerles lo que han hecho por nuestra ciudad y celebro esta iniciativa, porque sé el gran esfuerzo que todas y todos hacen para hacer una sociedad incluyente, algo que para nosotros es muy importante”, agregó el Presidente Municipal.

Asistieron Lisette López Godínez, directora de Recursos Humanos; Isela Montes de Oca, directora de DIF Hermosillo; Jeannette Molina Caire, directora del Consejo Municipal para la Integración Social de Personas con Discapacidad (COMUDIS) y Ricardo Barrón Morales, presidente de la Fundación D’Corazón A.C.