Llaman a donar sangre para salvar vidas; Autoridades de Salud

Cada unidad puede ayudar hasta a tres personas, señalan

Al cumplir con una serie de requisitos se puede donar sangre en 13 hospitales de la Secretaría de Salud (SS) y así ayudar a quien necesita de este líquido vital de manera urgente.

La dependencia estatal señaló que los nosocomios en donde se puede realizar esta acción voluntaria es en el Hospital General del Estado (HGE), Hospital Infantil del Estado (HIES), Hospital General de Ciudad Obregón y los hospitales de Navojoa, Agua Prieta, Nogales, Guaymas, Hospital Básico de Cananea, Magdalena, San Luis Río Colorado, Caborca, el Hospital Integral de Puerto Peñasco y en el Hospital Comunitario de Moctezuma.

Detalló que para poder donar sangre es necesario ser mayores de 18 años de edad y menores de 65; contar con adecuado estado de salud al presentarse a donar y no contar con malestar como: resfriado, dolor de garganta, dolor estomacal, algún cuadro de diarrea reciente, fiebre, entre otros.

Se debe presentar identificación oficial con fotografía el día de la donación; contar con un peso mínimo de 50 kilogramos; ayuno mínimo de seis horas, evitar grasas y lácteos previo a la donación, pero sí se puede comer frutas y verduras, así como beber agua y jugos.

Además, no haber consumido medicamentos los últimos siete días previos a la donación; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses; no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas previas a la donación.

Pueden donar todas aquellas personas que antes de los 10 años hayan presentado hepatitis.

No pueden donar quienes se realizaron procedimientos dentales en los últimos siete días; en caso de haberse sometido a una cirugía es necesario esperar un año.

Es fundamental recalcar que, si en los últimos 12 meses se ha recibido una transfusión, deberá esperar como mínimo un año; en los últimos 28 días no haberse aplicado alguna vacuna; no padecer de arritmias u otras enfermedades cardiovasculares o bien haber presentado infarto cardíaco.

No pueden donar las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia; no tener más de una pareja sexual o bien no contar con parejas sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses.

Las personas que padecieron de Covid-19 sí pueden ser donadoras, siempre y cuando hayan transcurrido 28 días después de haber iniciado los síntomas de la enfermedad.