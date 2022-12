Llama a prevenir el ciberbullying entre jóvenes

La Secretaría de Seguridad Pública; Se han detectado grupos denominados “Qemazon” que exponen fotos de jóvenes con comentarios ofensivos por lo que exhortan a no reproducirlos ni compartirlos

Un llamado a redoblar medidas de prevención contra el ciberbullying, a través de redes sociales y hacer un uso adecuado de internet, especialmente entre las y los jóvenes, hizo la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (SSP).

Luis José Montaño Sánchez, director general de la Unidad Cibernética explicó que, mediante reportes ciudadanos, se han detectado grupos denominados “Quemazón”, donde se exponen fotos de jóvenes con comentarios ofensivos.

Recordó que el hecho de compartir una foto de cualquier tipo, de otra persona, sin su consentimiento, así como molestarla por medio de mensajería o publicaciones, es un delito denominado Violación a la Intimidad, según el Código Penal del Estado de Sonora, en el Artículo 167 BIS.

Para prevenir este delito, recomendó no compartir información personal con nadie por medios digitales, moderar lo se publica en redes sociales, tanto datos como fotos y videos. Así como configurar cuentas y perfiles para que sean privados. Evitar aceptar solicitudes de amistad de personas que no conozcan y verificarlos previamente.

Hizo un llamado a las personas que sean víctimas de ciberbullying, a solicitar ayuda de un adulto, reportar la publicación con la propia red social y, sobre todo, no guardar silencio. Y exhortó a los padres de familia a supervisar el uso del celular y las redes sociales de sus hijos menores de edad.