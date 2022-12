Judokas sonorenses ganan 17 medallas en Copa Querétaro

Tras capturar tres preseas de oro, siete platas y el mismo número de bronces, Sonora fue el tercer mejor equipo en base a esos resultados

El seleccionado sonorense de judo se lució en el Torneo Nacional “Copa Querétaro” en su edición de este año dedicada al profesor Adolfo Sosa, tras conseguir un total de 17 medallas, para ser el tercer mejor equipo del certamen.

El equipo de nuestra entidad recolectó tres medallas de oro más siete de plata y otras siete de bronce, para contabilizar las 17 preseas de los tres colores en el evento que tuvo por sede el Parque Querétaro.

Los tres medallistas de oro sonorenses fueron: Kamila del Campo (Sub 21), Paulina Luján (Sub 18) y Yazmín Ortega (Primera Fuerza), quienes se coronaron campeones nacionales del torneo en el que compitieron judokas de 20 estados del país.

Mientras que las platas se las llevaron: Emiliano Camargo (Sub 15), Darío González (Primera Fuerza), Brandon Valenzuela (Sub 21), Lynda Cons (Primera Fuerza), Valeria Medina (Sub 15), Valeria Becerra (Sub 15) y Marina González (Sub 21).

A su vez, las preseas de bronce quedaron en manos de Ángel García Argonamiz (Sub 18), Elvira Medina (Sub 18), Ulises Becerra (Sub 21), Susana Torres (Primera Fuerza), Alberto Camacho (Sub 21), Armando Foullet (Sub 13) y Daniel Medina (Sub 21). Asimismo, tres finalizaron en el quinto puesto: Camila Galindo (Sub 15), Aarón Becerra (Sub 18) y José Castro (Primera Fuerza).

Ese resultado le dio al seleccionado sonorense, que acudió al evento con el apoyo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, el trofeo de tercer lugar por equipos, siendo el segundo para el Estado de México y el primero lo obtuvo el anfitrión Querétaro.

La entrenadora de judo sonorense, Francisca Argomaniz, quien acompañó al equipo, dijo que el torneo es parte de los eventos selectivos nacionales programados en el calendario pues otorgó puntos para el ranking rumbo a eventos internacionales