Invitan a desarrolladores campestres a regularizarse

Se tienen detectados 100 desarrollos; El Procurador Municipal Urbano, Alejandro García Rosas, aclaró que del total, 70 están en terrenos ejidales y no son susceptibles a regularizarse, solo los de predios privados

De aproximadamente 30 desarrollos campestres que se ubican en propiedad privada y que operan sin autorización del Ayuntamiento, la mayoría se han acercado al municipio para entrar al programa de regularización, informó Alejandro García Rosas.

El Procurador Municipal Urbano, mencionó que algunos de los desarrollos son: Kino Ranch, Dulce Agave, Campestre La Paloma, Campestre Las Palmas, El Álamo, Monarca, Palo Santo, Campo Verde, Cerro Colorado, Quinta Santa Anita, Río Azul, Turquesa, Esmeralda, Campestre El Saucito, Campestre El Retiro del Saucito y Campestre El Sendero.

Aclaró que estos desarrolladores han solicitado inscribirse al programa, sin embargo, están en etapa de revisión técnica, no están regularizados.

García Rosas mencionó que actualmente siete desarrollos campestres están en la segunda etapa de regularización, que consiste en la entrega de documentos y planos técnicos.

Estos desarrollos son: Campestre Kino Ranch, Campestre Las Palmas, Campestre Monarcas, Cerro Colorado, El Álamo, Caracoles, y Campo Verde.

“Ya estamos en una revisión técnica dónde se les pidió información sobre la lotificación, atlas de riesgo, plan hidrológico, buscando con ello, una revisión técnica de parte del ayuntamiento, en este caso de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Implan en conjunto con sindicatura municipal”, detalló.

Recordó que son aproximadamente 100 desarrollos campestres detectados en Hermosillo que operan sin contar con la autorización del Ayuntamiento, de los cuales 70 de ellos están ubicados en predios ejidales y no se pueden regularizar, y el resto, en propiedad privada

El Procurador Municipal Urbano, señaló que este programa estará vigente hasta el día 31 de diciembre, por lo que invitó a los desarrolladores a que se acerquen a Sindicatura para iniciar el trámite correspondiente.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar, sobre todo en estas fechas dónde se ve mucha publicidad engañosa en las redes sociales de ciertos desarrollos campestres que no cuentan con ninguna autorización ni se han acercado para intentar regularizarse. No se dejen engañar, cuiden su aguinaldo para que no se vean inmiscuidos en un predio que nunca van a poder contar con su propiedad”, finalizó.