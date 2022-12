Interpreta Gael García a luchador gay en la cinta Cassandro

El actor mexicano da vida a Saúl Armendáriz un luchador amateur gay de El Paso, Texas quien logró ser campeón mundial en México

Cassandro, una nueva película con guión original del documentalista ganador del Óscar, Roger Ross Williams, cuenta la historia de uno de los héroes más singulares de la lucha libre mexicana, todo un ícono de la comunidad LGBTQ+ y un personaje que ha trascendido fronteras por su estilo e historia.

Esta leyenda del pancracio en México será interpretada en la película por Gael García Bernal, que ostenta una larga carrera en cine y televisión en producciones como Rudo y Cursi, Y Tu Mamá También, Casa de Mi Padre y la serie Mozart in the Jungle, por la cual ganó un Globo de Oro.

Saúl Armendáriz, actualmente de 52 años, es un luchador nacido en Estados Unidos que creció cerca de la frontera, en El Paso, Texas. Siendo un joven con sueños de competir al más alto nivel en la lucha libre, pronto se mudó a México y comenzó a entrenar en Ciudad Juárez.

Desde el arranque de su carrera sobre el ring, Saúl fue abierto con sus preferencias sexuales, y mientras muchos pensaban que su homosexualidad le impediría sobresalir en este deporte, pronto se convirtió en un favorito del público a nivel internacional, en especial por su personalidad extravagante.

Cassandro, su álter ego luchístico, se convirtió en el primer luchador nacido en el extranjero en ganar un título mundial en México. Desde entonces, es considerado un ícono LGBTQ+ gracias a su activismo constante, el cual impulsa gracias a su visibilidad en el mundo del espectáculo y los deportes.

“Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay de El Paso, asciende al estrellato internacional después de crear el personaje ‘exótico’ Cassandro, al que llama la ‘Liberación de la Lucha Libre’. En el proceso, no cambia solo el mundo de la lucha machista, sino también su propia vida”, se lee en la sinopsis oficial del filme, difundida por IndieWire junto a la primera imagen de Gael como el luchador.

Cassandro está escrita y dirigida por Roger Ross Williams, a partir de un guión que coescribió con David Teague y Julian Herbert. Además de Gael, el reparto se conforma por Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío y Raúl Castillo. Se espera que estrene en Prime Video en algún momento del 2023.