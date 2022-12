Inauguran el domingo la “Martín García”

Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla.

Y el próximo domingo en el campo “‘Chico’ Aguirre” de La Ganadera de San José de Guaymas, se llevará a cabo la inauguración de una temporada de la Liga de Beisbol “Martín García Espinoza”, en sus categorías Máster y Súper, 50 y 60 años y más.

En la Máster, la temporada será dedicada a Jesús “Roba Bulbos” Orozco y la 60 a Javier Ernesto Bermúdez Campoy, ya finado.

Por diversas circunstancias, el arranque oficial de la edición, en su etapa inaugural se estuvo posponiendo algún tiempo, pero ya superados todos los espectáculos, se reportarán en la Máster el bicampeón Autoeléctrica Valencia, los subcampeones Jubilados la Comisión Federal de Electricidad, La Ranchería, los Bernales, los Chocas y Vega Instalaciones; mientras que en los 60 y más lo harán Don Chuy, La Polilla, Amigos de Héctor García, Toros y Los Dorados.