Implementarán programa Cuida tu Escuela autoridades escolares y de Seguridad Pública

También se pondrá en marcha el operativo “Trucha con mi Escuela” para salvaguardar el patrimonio educativo

A través del operativo “Trucha con mi Escuela”, que forma parte del programa de seguridad escolar “Cuida tu Escuela”, las secretarías de Educación y Cultura (SEC) y de Seguridad Pública (SSP), coordinarán esfuerzos para salvaguardar el patrimonio educativo de las y los sonorenses, resaltó Aarón Grageda Bustamante.

Acompañado de María Dolores Del Río Sánchez, titular de la SSP, el secretario de Educación y Cultura agradeció la colaboración de las secciones 28 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) en las acciones de cuidado de los planteles.

Grageda Bustamante explicó que, para complementar el operativo, la SEC ha dispuesto de una serie de estrategias para vigilar y evitar daños o robos contra los centros escolares durante el periodo vacacional decembrino que inicia a partir del lunes 19 de diciembre.

Detalló que, en conjunto con diversas instituciones, asociaciones y empresas, se buscará realizar actividades en 183 escuelas focalizadas con el objetivo de no dejarlas solas en este periodo vacacional, por medio del programa “Escuelas Activas”.

Además, se fortalecerá el vínculo con la estructura educativa y los Consejos de Participación Social, por medio del programa “Enlace Seguro SEC”, el cual pretende colaborar adoptando escuelas para su vigilancia en el periodo de asueto.

El titular de la SEC añadió que también se realizó un esfuerzo para extender los contratos de intendentes y que se establezcan vigilancias en las escuelas focalizadas.

Por su parte, María Dolores Del Río Sánchez refrendó el compromiso de trabajar coordinadamente con la SEC, como lo ha instruido el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, desde la Mesa de Seguridad, para que, al regreso de las niñas y niños a las aulas, encuentren las escuelas como las dejaron.

Junto a Roberto Leyva Lerma, comisario de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), expuso que atenderán este aspecto tan sensible para las comunidades, como es la prevención de delitos y riesgos en escuelas, cerrando filas autoridades educativas, padres de familia y comunidad que vive cerca de los planteles.

Durante el periodo vacacional, precisó, se concentrará la atención por parte de la Policía Estatal y el apoyo de las policías municipales, en 185 escuelas ubicadas en sectores con mayor incidencia delictiva. Así como aquellas que presenten más reportes a la línea de emergencias 9-1-1.

La titular de la SSP señaló que, en los polígonos de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado, donde se tiene instalada la Jornada Permanente por la Paz, se realizan recorridos de vigilancia, no sólo en espacios públicos, sino también en las escuelas.

Todos los recursos de la Secretaría de Seguridad están destinados a apoyar el programa Trucha con mi Escuela. En primera instancia, Policía Estatal, Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, C5i (videovigilancia), líneas 9-1-1, 089 denuncia anónima y las Alertas Ciudadanas, mecanismos de comunicación permanentes integrados por autoridades de la SEC, SSP, personal docente y padres de familia, precisó.