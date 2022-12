Hiere a nueve al chocar contra puesto de tacos en Benito Juárez

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer en la colonia Narvarte

El conductor de un auto chocó contra un puesto de tacos la madrugada del sábado, en la Alcaldía Benito Juárez, dejando nueve lesionados.

Los hechos se registraron sobre Avenida Universidad y la calle Torres Adalid, Colonia Narvarte Poniente.

De acuerdo con primeros informes, el conductor de un Audi, perdió el control de su unidad y terminó por impactarse contra autos estacionados y el puesto de tacos.

Los comensales que se encontraban en el sitio resultaron lesionados tras el impacto, pero ninguno de gravedad.

Hasta el sitio arribaron ambulancias privadas y públicas para atender a los afectados que no ameritaron traslado.

El Audi quedó con el frente chocado, mientas que el puesto de tacos solo presentó daños en uno de sus postes que sostienen la lona.

Pese al accidente, el servicio de alimentos no se suspendió y continuó brindando atención a más comensales.

El conductor, cuya identidad no se reveló, fue detenido por policías preventivos y presentado ante el Ministerio Público.