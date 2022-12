Muerte de automovilista en zona rural enluta festejos navideños

Pese a los esfuerzos de las autoridades de las autoridades, los festejos navideños culminaron con un accidente que cobró la vida de una persona y aunque éste ocurrió en la zona rural, ya es suficiente para enturbiar las celebraciones.

Y es que como lo hemos comentado, la autoridad no puede estar con todas y cada una de las personas que conducen un vehículo, de ahí que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con lo establecido en la ley, desde el uso del cinturón, evitar distractores, no manejar ebrio y un largo etcétera.

Sin embargo, no falta aquél que dice que “yo ebrio conduzco mejor”, cuando científicamente está comprobado como los reflejos no son lo mismo y la distorsión que se tiene al ver objetos, desde los carriles hasta las luces, por lo que evidentemente no se conduce mejor bajo los efectos del alcohol.

Ayer por lo pronto, en la tarde se registró un volcamiento que cobró la vida de un hombre que circulaba a exceso de velocidad en la carretera que lleva de San Pedro El Saucito a Estación Zamora.

Cabe destacar que el operativo que se implementó a lo largo del 24 de diciembre y madrugada del 25 de diciembre en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores dio buenos resultados y hasta media mañana se había logrado el cometido de saldo blanco, al menos en la zona urbana.

Hermosillenses responden a llamados y se escucharon menos “cuetes” y balazos

Por cierto que también durante la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre se escucharon menos detonaciones de “cuetes” y disparos, al menos en la zona Centro de Hermosillo, como son colonias Balderrama, San Benito, La Huerta, etcétera.

Ello representa un descanso tanto para mascotas como para adultos mayores, enfermos y personas con espectro autista, a quienes les alteran las luces y sonidos, por lo que se agradece la solidaridad mostrada.

Sin embargo, nos comentan que sectores como Puerta Real, Altares, y otros del sur de la ciudad, sin importar el día de la semana, se escuchan detonaciones de balazos, y con más razón durante el 24 y 31 de diciembre.

Ojalá que los llamados de la autoridad lleguen hasta ellos y si no se recuerda que en la línea de emergencia 911 se puede reportar a quien altere el orden público…

Violencia no descansa en Guaymas y Cajeme

Sin embargo, quienes no tuvieron descanso fueron nuestros vecinos de Guaymas y los de Cajeme, en donde las ejecuciones continuaron en pleno 24 de diciembre.

En Guaymas fueron tres las personas que perdieron la vida a manos de sicarios mientras que en Cajeme fue ultimada una persona pero a decir de un colectivo de buscadoras hallaron restos de al menos 10 personas en un pozo aunque esta versión no fue confirmada por alguna autoridad.

Lo que es un hecho es que la violencia continúa en esas regiones pese a la llegada de contingentes de militares, que les han hecho lo que el viento a Juárez, como dice el refrán, esto es, absolutamente nada.

