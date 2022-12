Gallo Estrada vence al Chocolatito

El sonorense y el nicaragüense dieron una buena demostración de golpes y en cerrada decisión mayoritaria ganó el originario de Puerto Peñasco

El tercer duelo entre Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González no quedó a deber.

Ambos peleadores no dejaron de tirar golpes en los 12 asaltos, pero el sonorense Estrada fue el ganador en una cerrada decisión mayoritaria para proclamarse campeón Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Gila River Arena de Glendale, Arizona.

“Me preparé muy bien y enfrenté a un gran campeón, a un Salón de la Fama”, dijo el sonorense de 32 años, quien mejoró su marca a 44-3, 28 KO’s.

El nicaragüense González, de 35 años, fue de menos a más, pero no le alcanzó para superar al tricolor, quien había comenzado a todo vapor en los primeros cinco asaltos.

Luego de los 12 rounds, un juez dio empate a 114-114, mientras que los otros dos vieron ganar al mexicano por 116-112 y 115-113.

“Hicimos lo que pudimos y no se nos dio el resultado”, comentó Román (51-4, 41 KO’s).

La primera pelea entre ambos la ganó González en 2012 y la segunda, apenas en 2021, se la llevó Estrada, por lo que con el resultado de anoche cerró la trilogía a su favor.

“Estaría bien una cuarta pelea, pero vamos a ver qué sigue con mi carrera, si sigue”, comentó González a pesar de la derrota.

Se impone ‘Rey’

En la misma función, el mexicano Julio César “Rey” Martínez retuvo el cetro Mosca del CMB al derrotar por decisión mayoritaria al español Samuel Carmona. Los tres jueces vieron ganar a Martínez 117-111, 116-112 y 114-114.

Quien no estuvo bien fue Joselito Velázquez, pues el nicaragüense Cristofer Rosales le quitó lo invicto en un combate que fue a 10 asaltos y que terminó por decisión unánime. Velázquez ahora tiene marca de 15-1-1, 10 KO’s.