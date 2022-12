“Fue un avance importante”: AMLO agradece a diputados aprobación del “plan B” de Reforma Electoral

López Obrador Reprochó que “conservadores antidemocráticos corruptos” impidieron la reforma constitucional en materia electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del polémico “plan B” de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador agradeció a los diputados el aval a dicha Reforma Electoral, la cual detalló que tiene limitantes.

Fue un avance importante, el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho a los diputados que votaron a favor de esta reforma”, dijo.

El mandatario mexicano de paso arremetió contra el bloque opositor en el Congreso por no aprobar la iniciativa en materia constitucional.

“Pienso que aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional, porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera”, indicó.

No podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía que se sentían dueños de México, se mantuviese sin ningún cambio, ni que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca”, dijo.

“En una democracia nadie puede ser intocable, al autoritarismo sí plantea de que no se plantea tocar a intocable, pero en la democracia es la voluntad el pueblo, y el pueblo tiene todo el derecho a cambiar a forma de su gobierno, el pueblo es el soberano, es el que manda. Por eso decidimos enviar la iniciativa de reforma a la ley electoral”, argumentó.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el llamado ‘Plan B‘ de la reforma electoral que recibió este mismo jueves del Senado de la República.

De las 22 reservas que se presentaron, solamente se aprobó una del Partido Verde para retirar la llamada “cláusula de vida eterna“, que convenía la distribución de votos en coaliciones.

La modificación se realizó después de que el presidente López Obrador mencionara el jueves que podría vetar el ‘Plan B‘ en caso de que dicho punto resultara en una afectación a la democracia de México.

Con las reformas a diversas leyes electorales se limita política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con información de López-Dóriga Digital.