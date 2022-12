Estrenará Almodóvar película western queer en Cannes

El director español dijo que su obra se estrenará en mayo próximo

El cineasta español Pedro Almodóvar reveló que Strange Way of Life, su mediometraje del género western protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, se estrenará en mayo en el Festival de Cine de Cannes.

El director ganador del Oscar dio la noticia en el podcast “At Your Service”, de la cantante británica Dua Lipa.

Almodóvar describió la película de media hora como un western queer, en el sentido de que hay dos hombres y se aman. Agregó que los personajes de Pascal y Hawke se comportan en esa situación de manera opuesta.

“Se trata de la masculinidad en un sentido profundo, porque el western es un género masculino”, dijo Almodóvar.

“Lo que puedo decirles sobre la película es que tiene muchos de los elementos del western: tiene al pistolero, tiene el rancho, tiene al sheriff, pero lo que tiene que la mayoría de los westerns no tienen es la tipo de diálogo que no creo que una película de ese género haya capturado jamás entre dos hombres. Y ahora creo que te estoy diciendo un poco demasiado.

Strange Way of Life cuenta la historia de dos viejos amigos de la infancia que se reencuentran después de muchos años, aunque algo parece haber cambiado. El título, al menos de las palabras del propio Pedro Almodóvar, hace eco del nombre de un famoso fado escrito y cantado por Amália Rodrigues, y habla de los deseos ocultos del alma humana.

“La película comienza con un hombre, Silva, cabalgando a caballo por un desierto hasta Bitter Creek. Ha venido a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, los dos hombres trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva llega con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que el verdadero motivo de su visita no son los recuerdos de su antigua amistad”, señala la sinopsis.

El mediometraje será totalmente en inglés y cuenta con el apoyo de El Deseo, la productora con sede en Madrid de los hermanos Almodóvar