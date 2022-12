Esposa de Jason David Frank confirma su suicidio

Desconocía que se quitaría la vida; Tammie Frank dijo que ambos estaban pasando un fin de semana en un hotel en Texas y negó que hayan sostenido una discusión ya que buscaban recuperar su matrimonio

Tammie Frank, la esposa de la estrella de los Power Rangers, Jason David Frank, confirmó que el actor se quitó la vida mientras estaban en un hotel pasando un fin de semana.

Los detalles de la muerte de Jason, registrada el pasado 20 de noviembre, eran desconocidos, por lo que surgieron reportes extraoficiales que mencionaban que antes del fallecimiento, él y su esposa habían tenido una discusión en el hotel donde se hospedaban en habitaciones separadas.

Sobre este tema, su esposa, Tammie, dijo a People que el histrión se quitó la vida en un hotel en Texas.

Aunque Tammie Frank confirmó la causa de muerte, desmintió los rumores sobre una discusión derivada de un divorcio, asegurando que ese fin de semana se divirtieron porque estaban tratando de arreglar su matrimonio.

“Se suponía que iba a ser una escapada divertida de fin de semana y, en cambio, perdí al amor de mi vida. Jason era un buen hombre, pero no carecía de demonios. Era humano, como el resto de nosotros.

“La verdad es que no tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar con todo. Sí, había tenido problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche”, dijo Tammie a People.

Tammie se sinceró sobre su relación con Jason al decir que planeaban separarse pero estaban buscando recuperar su matrimonio de 19 años.

La esposa del histrión mencionó que en el hotel donde estaban pasando un buen momento juntos. Como consecuencia, los huéspedes se quejaron del ruido, lo que después se interpretó como una discusión.

“Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo. Debo haber estado fuera no más de 10 minutos. Volví arriba y comencé a tocar la puerta sin obtener respuesta. Toqué repetidamente y seguí llamando por su nombre para abrir la puerta.

“No sé si el personal del hotel o un huésped llamó a la policía, pero después de que la policía me llevó abajo, pudieron abrir la puerta y descubrieron que Jason se quitó la vida”, recordó Tammie sobre el suceso.

La esposa del Power Ranger verde, dijo que decidió hablar sobre el tema para frenar los rumores que rodeaban a su familia ya que solo quieren asimilar su pérdida en calma.

Asimismo, lo hizo con el propósito de que quienes tengan episodios de depresión puedan alzar la voz y buscar ayuda.