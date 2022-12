Entregan Premio Estatal de la Juventud

Llaman a ser generadores de cambio; Se reconoció el esfuerzo de 24 jóvenes en distintas categorías

En Sonora, las y los jóvenes son generadores de cambios, por lo cual cuentan con un lugar preponderante en la actual administración estatal, destacó Álvaro Bracamonte Sierra.

Durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2022, el secretario de Gobierno anunció que las y los ganadores formarán parte activa, a través de un consejo ciudadano, de las decisiones que se tomen en el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) en favor de toda esta generación.

“Necesitamos a los jóvenes generando cambios. No temamos a los cambios, no temamos a que no cambien las cosas. Debemos seguir abonando, seguir sumando a este Sonora, a un Sonora de oportunidades”, indicó.

Rebeca Valenzuela Álvarez, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud, informó que de entre 700 mil jóvenes que habitan en la entidad se galardonó a 24 que destacaron en distintas categorías.

“Estamos muy emocionados porque es un día de fiesta, porque hoy comienzan a construir esos pilares tan fuertes de esos sueños que han pedido con tanta añoranza. Hoy, vamos a conocer a los 24 gigantes de Sonora, esos 24 gigantes salen nada más y nada menos de entre poco más de 700 mil jóvenes que habitan en el estado”, comentó.

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), mencionó que en Sonora se está construyendo la transformación con el esfuerzo de todas y todos los jóvenes de la entidad.

María Paulette Moreno, finalista del Premio Estatal de la Juventud, destacó que las y los jóvenes de Sonora están trabajando por el presente y futuro del país, marcando la diferencia a través de su esfuerzo.

“Somos un grupo de jóvenes y somos el presente y el futuro de nuestro país, estado y municipios, en el cual cada uno de nosotros estamos intentando marcar la diferencia y poder dejar huella”, señaló.