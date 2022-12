Los compradores del comercio local se han olvidado del cubrebocas; el Covid no se ha ido

Luego de haberle perdido el miedo a la enfermedad del Covid-19, los centros comerciales de Sonora se han visto llenos de personas sin usar estas el cubrebocas. En estos días de fin de año, en donde está muy cerca la Noche Buena y la Navidad, mucha gente se la ha pasado recorriendo las grandes tiendas comerciales franquicias sin tomar las debidas precauciones para evitar el contagio de este terrible mal, como si este ya hubiera pasado. No, el Covid continúa entre nosotros.

En el centro comercial de la ciudad de Hermosillo, no se puede caminar por tanta gente caminando por medio de las calles; en el mercado municipal número Uno “José María Pino Suárez” a lleno completo de personas comprando menudo, carnes de res y de puerto para la preparación de pozole, además de los ingredientes. En las tortillerías comprando masa y maíz (nixtamal) y todo lo relacionado para la cena navideña. Esto es una señal de que hay dinero.

Son tiempos buenos para los comerciantes de todo tipo, porque hay dinero entre la población en general que ya recibieron sus aguinaldos la mayor parte de los trabajadores…

Es raro que a estas fechas del mes diciembre no se hayan recibidos sus aguinaldos, más la caja de ahorro y demás prestaciones.

Aunque parte de los aguinaldos se va a los comercios de Nogales y Tucson, Arizona, mucho de ese dinero se queda en el comercio local, sobre todo ahora que el gobierno de Estados Unidos está tan lento en el otorgamiento de las visas.

Las autoridades estadounidenses no han autorizado visas en lo que va de este año, estas fueron programadas para mediados de 2023 y 2024…Por lo tanto, los “gringos”, que no son nada tontos, le está pegando una buena “jineteada” a millones de dólares por pago de Visa por adelantado. De “detallitos” como este debería de poner más atención el Gobierno de México. Esto se puede calificar como “robo en despoblado” o más grave aún, abuso de confianza. No tenemos autoridad.

Sin embargo, los centros comerciales de Nogales, Tucson y Phoenix, Arizona, ya están registrando ingresos millonarios en dólares de compradores mexicanos, en su gran mayoría de compradores sonorenses…Los compradores sonorenses tienen como costumbres comprar del “otro lado”, no tanto por el precio, sino por la calidad de los productos, aunque muchos de esos productos ya se venden aquí, en los grandes almacenes franquicias “gringas”. Además, hay muchas falluqueras.

Los compradores deben de tener mucho cuidado en gastar su dinero en artículos y demás, porque en estas compras tempraneras se les puede olvidad las compras para la cena de Navidad y Fin de Año…Además, no hay que derrochar dinero, porque este está muy escaso…Pídanle a Dios buena Salud para toda la familia, traten de pasarla bien y que Dios los bendiga…Muchos abrazos.

¡Argentina y Lionel Messi conquistan la Copa del Mundo!

La selección de Argentina y Lionel Messi cumplieron su cita con la historia y se convirtieron en campeones del mundo luego de imponerse por 4-2 en penales sobre Francia tras igualar 3-3 en 120 minutos de tiempo regular y prórroga, conquistando así el título del Mundial que se celebró en Qatar.

A los 35 años, el astro argentino Lionel Messi puede despedirse tranquilo de sus periplos por los Mundiales (participó en los últimos cinco): anotó el primero, de penal (23), y el tercero (en la prórroga, 109) en el atestado Estadio Lusail y participó en el segundo tanto, conseguido Ángel Di María (36).

Aunque la corona rompe con una sequía Albiceleste de 36 años sin alzar la Copa del Mundo, antes lo hicieron con Mario Kempes en 1978 y Diego Armando Maradona en 1986, la tercera conquista de Argentina tiene de protagonista especial a un tipo que vio cómo Alemania se la arrebataba de las manos en Brasil 2014 y hoy se codea con el propio Diego y con Pelé en el olimpo del futbol.

