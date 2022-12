Eliminan a Alemania del Mundial

Aunque derrotó a Costa Rica 4-2; Los teutones suma dos Mundiales sin superar la fase de grupos

Alemania derrotó 4-2 a Costa Rica, pero no le alcanzó para clasificarse y terminó por ayudarle a España para que avanzara a Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022.

La selección teutona ligó 2 Mundiales sin superar la Fase de Grupos al ser incapaz de superar a unos ticos que nunca dejaron de luchar pese a sus carencias defensivas, en el Estadio Al Bayt.

Serge Gnabry abrió el marcador apenas al 10′, luego de meter cabezazo sin marca tras centro de David Raum.

Sólo que Yeltsin Tejeda emparejó los cartones al 58′, cuando empujó un rechace en el área de Manuel Neuer.

Para entonces, el arquero Keylor Navas ya había sido la diferencia con varias atajadas de calidad.

Los ticos no dejaron de intentar y por eso, al 70′, tomaron ventaja, un marcador que les daba el boleto a Octavos, tras un remate en el área chica de Juan Pablo Vargas.

El conjunto costarricense estaba dejando fuera a España que para entonces perdía con Japón, por lo que La Roja y Alemania se iban a su casa.

Pero Kai Havertz aparecería con un doblete para revivir al conjunto alemán con sus anotaciones al 73′ y 85′.

Todavía Niclas Fuellkrug haría uno al 89′ para una Alemania que buscaba superar por diferencia de goles a España, que en su primer cotejo había goleado 7-0 a los ticos.

Los alemanes ya no hicieron más y se quedaron en el tercer puesto del Grupo E, con 4 unidades, pero una diferencia de +1 por +6 de España, que terminó con los mismos puntos y llevándose el primer puesto Japón, con 6 unidades. Costa Rica terminó última con 3 unidades.

Debuta la mexicana Karen Díaz en el Mundial

El partido entre Costa Rica y Alemania fue el primero de un Mundial varonil dirigido por una terna arbitral compuesta por mujeres, entre ellas la asistente mexicana Karen Díaz.

La abanderada que participa en la Liga MX apareció junto a la central francesa Stephanie Frappart y la asistente brasileña número 1 Neuza Back.