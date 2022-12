El Mundial comienza ahora, dice Asano

El jugador quien anotó ante Alemania, se mostró satisfecho al estar en octavos

Japón ha protagonizado una de las mejores campañas del Mundial con sus victorias sobre Alemania y España, pero Takuma Asano dijo que el equipo nipón todavía no ha conseguido nada.

El extremo Asano marcó un brillante gol en la victoria sobre Alemania que dio el impulso de salida a Japón, pero el plantel sufrió luego una sorprendente derrota a manos de Costa Rica en su segundo partido de la fase de grupos.

Sin embargo, una nueva sorpresa contra España permitió a Japón clasificar a los octavos de final como líder del grupo y concertar una cita con la subcampeona de 2018, Croacia, el lunes en el estadio Al Janoub.

“Aunque no hayamos ganado todos (los partidos), creo que lo más importante es que hemos superado la fase de grupos“, dijo Asano a periodistas en la concentración del equipo el sábado.

“Ahora empiezo a sentir que se está convirtiendo en un gran Mundial. Pero aún no hemos conseguido nada, así que, sinceramente, creo que todo empieza a partir de ahora”.

El mediocampista ofensivo Daichi Kamada fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y cree que el hecho de haber progresado a pesar de haber quedado encuadrados en el llamado “Grupo de la Muerte” ha dado a los jugadores la confianza de que pueden enfrentarse a los mejores de Europa y vencerlos.

“Hemos conseguido ganar partidos en un grupo muy difícil y hemos llegado hasta aquí”, afirmó. “Pasamos a la siguiente ronda como primeros de grupo y Croacia avanzó como segunda. Por supuesto, ellos tienen muchos buenos jugadores, y son un buen equipo“.

“Pero nuestro equipo también es muy bueno, así que creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Espero que podamos conseguir un buen resultado“.