El mensaje de Lidia Ávila a su fallecido hermano previo a la Navidad

Aunque para muchos la Navidad representa una época celebración y disfrute con la familia y otros seres queridos; de sentarse a la mesa para degustar exquisitos platillos, intercambiar regalos, jugar y platicar durante varias horas de todo lo que ocurrió a lo largo del año que está por concluir, para otros significa la añoranza y tristeza por aquellos que ya no están.

Esto último es el caso de Lidia Ávila. Si bien la integrante de OV7 está dispuesta a disfrutar las fiestas decembrinas, hay un evidente hueco en su corazón tras la reciente muerte de su hermano Mónico

Mónico falleció la noche del 5 de octubre, víctima de un infarto fulminante.

“Mi gordo consentido, mi compañero de toda la vida, fue algo inesperado. Estaba en su casa con su esposa y su hija la mayor, y pues no hubo nada qué hacer”, explicó la artista en aquel entonces al programa Ventaneando.

Dijo que para todos fue muy sorpresivo, pero más para sus papás que no daban crédito a perderlo.

“Él era quien se encargaba de cuidarlos, 24/7 desde hace unos años, y ya te imaginarás a toda la familia, una pérdida irreparable, y un lugar que no se va a poder llenar, porque él tenía el corazón más grande que yo haya conocido”.

Pese a la pena que le embargaba, Lidia Ávila no canceló su participación en la gira de conciertos que OV7 ofrece en varias ciudades de México.

Se presentó en San Luis Potosí y después en Torreón, Coahuila y lo hizo a manera de homenaje para él, quien durante muchos años la acompañó en los tours que hacían.

Sin embargo, hoy de cara a las vacaciones y con los preparativos encima de la Navidad y el Año Nuevo, la cantante llora la ausencia de Mónico y lo hizo notar a través de una Storie.

En la imagen que publicó se observan seis fotografías en collage de ambos en distintos momentos de su vida. “Te extraño, hermano”, escribió junto a dos emoticons, uno de alas de ángel y el otro es un sol.

Su mensaje fue acompañado de la canción En cambio no, de Laura Pausini, justo en la estrofa que dice: “Porque yo no puedo acostumbrarme, aún. Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin”.