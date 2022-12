Disfrutan de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil; Familias hermosillenses

Ofrecieron un concierto enmarcado en la decoración navideña del Callejón Velasco

Familias hermosillenses disfrutaron de la presentación navideña de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Hermosillo, cuyo escenario fue el Callejón Velasco, en el centro histórico de la ciudad.

El Presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, acompañado por su esposa y Presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, asistió al concierto que estuvo enmarcado por la bella decoración navideña de los alrededores.

La orquesta integrada por 50 miembros, entre niñas, niños y jóvenes, bajo la dirección del maestro Gerardo Trejo, interpretó melodías como Aleluya, Carol of the bells, Gloria in excelsis deo, Campana sobre campana, Danza del hada del azúcar y Danza del Cascanueces.

Al concierto asistieron también Isela Montes de Oca Tapia, directora de DIF Municipal y Marianna González Gastélum, directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA).