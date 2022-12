Diana Flores orgullosa de sus logros; Está en el mejor momento

La mexicana que juega en la NFL promueve que el flag football sea incluido en los Juegos Olímpicos

A sus 25 años la mexicana Diana Flores está viviendo quizá su mejor momento como jugadora de flag football, pues apenas en julio pasado logró conquistar la medalla de oro en esta disciplina dentro de los World Games que realizaron en Birmingham, Alabama en Estados Unidos, posteriormente fue nombrada embajadora global del deporte que práctica por parte de la NFL y fue la misma NFL la que la invitó a participar en los próximos Pro Bowl Games como coordinadora ofensiva, en febrero del 2023.

Flores habló sobre lo que ha representado el que se haya reconocido su esfuerzo y trayectoria por la liga más importante de futbol americano a nivel mundial, asegurando que es algo que la tiene con un sentimiento de felicidad.

Estoy muy contenta, me siento muy honrada y muy agradecida por todo lo que está pasando y ahorita con el nombramiento como coordinadora ofensiva para los Pro Bowl Games, esto es un sueño más que se ha hecho realidad, para mí en esta ocasión la realidad superó la ficción, esto es algo que nunca me hubiera imaginado y estoy muy agradecida por ello”, declaró.

De igual manera, la atleta dejó en claro que le llena de orgullo el hecho de que podrá tener como compañeros a Peyton Manning y Ray Lewis en los Pro Bowl Games, pues son figuras de la NFL que ha admirado desde su niñez.

Al mismo tiempo tomo este nombramiento con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, el compromiso que genera el seguir abriendo puertas y haciendo crecer el deporte y representando no sólo a mí país, sino a la mujer en el futbol americano y muy agradecida de poder compartir un lugar con leyendas como Peyton Manning y Ray Lewis, a los cuales yo crecí viendo desde muy pequeña y ahora voy a tener la oportunidad de aprender de ellos, no sólo eso, también trabajar en equipo con ellos y apoyar con mi conocimiento para aportar a este gran evento que ahora serán de flag football”, manifestó.

Diana es consciente que lo que le está ocurriendo en la actualidad, no sería posible sin una pieza fundamental en su vida, pues afirmó que el respaldo que le han dado sus padres, ha sido total y absoluto para poder triunfar.

Desde muy pequeña, tanto de mí papá como de mí mamá y de mí familia cercana, recibí mucho apoyo, a pesar de que era un deporte que en su momento y hasta ahora un poco, es considerado de contacto o no apto para niñas, pero nunca tuve esa restricción de mis papás, al contrario, fue todo positivo y estar al pie del cañón en todos mis entrenamientos, tuve un apoyo incondicional, me tocó jugar con niños de 14 o 15 años, porque las categorías femeniles aún no eran tan populares, pero a mí me dijeron, vamos, sí puedes y que no había límites”, expresó.

Justo el aliento que le ha dado su familia, la llevó a formar parte de la selección mexicana femenil que ganó el oro en los World Games 2022, en la disciplina de flag football, afirmando que se conformó un equipo con una gran mentalidad y talento para encarar dicha competencia.

Esa medalla de oro fue algo por lo que trabajamos muchísimo, nosotras desde el principio de año teníamos una frase muy grabada en el equipo, en el staff, que era ´piensa en oro´, entonces todo lo que hicimos durante seis meses fue pensar en oro, durante nuestra preparación, en los cambios de estrategia, en el estudio y todo el scout, al llegar a la competencia teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo, no nos veíamos yéndonos sin la medalla de oro, sabíamos que la final iba a ser competida, pero sabíamos que éramos el equipo más fuerte en ese lugar”, señaló.

Flores quien actualmente es catalogada como la mejor jugadora de flag football a nivel mundial, comentó que ha buscado que el reconocimiento que le ha dado la NFL, ayude a que su deporte pueda ser considerado para entrar entre las disciplinas que se disputarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cuando ganamos la medalla de oro, a partir de eso, junto con esta alianza que hace La Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) con la NFL, fue en ese momento, que tomando en cuenta también toda mi trayectoria y los resultados, se me da el nombramiento de embajadora global de flag football, me sentí honrada porque ahora no sólo iba a poder aportar a mi deporte dentro del campo, sino también fuera de él, hemos estado trabajando en conjunto para tratar de ayudar que el flag football se convierta en un deporte olímpico, estuvimos hace mes y medio en Londres con el Comité Olímpico Internacional para hablar de la inclusión de este deporte”, declaró.