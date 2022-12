Destaca crecimiento económico de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo; Cerrará este año con un estimado de entre 4.3 y 4.5, lo que es reflejo de la estabilidad laboral lograda en su administración

La economía del Estado crecerá este 2022 entre un 4.3 y 4.5 por ciento por la estabilidad laboral que se mantiene desde el inicio de la administración, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal, dijo que buscarán recuperar la condición económica estelar que tuvo la entidad en la época de los años 80’s, y parte de ese esfuerzo tiene que verse reflejado en la recuperación de ese espacio entre los estados fronterizos, mediante las acciones del Plan Sonora de Energías Sostenibles del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que hay una buena relación con el sector empresarial y Sonora empieza a recuperar o construir un espacio, mismo que buscará mantener el próximo año, además de reforzar las acciones en materia de seguridad.

“Tenemos que avanzar en el ámbito de la seguridad, pero también de la economía y desarrollo qué son dos caras de la misma moneda, si no hay seguridad adecuada es muy difícil impulsar el desarrollo, si no hay desarrollo es muy difícil mejorar la seguridad, tienen que ir avanzando de manera simultánea”, puntualizó.

Por otra parte, mención que el Plan Hídrico de Sonora contempla varias obras, en el caso de Hermosillo, una presa en Las Chivas qué es un punto de afluencia de agua importante arriba de la presa del Río San Miguel, que a través del acueducto mejorará el abasto de agua para la ciudad, ante la propuesta de la Unión de Usuarios de construir una presa en la zona de El Cajoncito en Bahía de Kino para abastecer al casco urbano.

A la baja inseguridad en Sonora

Sonora no es el estado con mayor problema de inseguridad en el país, pero si somos el estado con mayor percepción de inseguridad, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, señaló que Sonora se ubica en el séptimo lugar nacional en homicidios dolosos, delito que causa mayor impacto, pero no el que causa mayor preocupación a los ciudadanos, como lo son el robo de vehículo o a mano armada.

“A la gente le preocupa que no les roben su carro, que no lo asalten, si es una gente que se está moviendo en el espacio correcto, con una actitud correcta, con un cumplimiento y observación de la Ley adecuada no tiene por qué sucederle cosas y en general no nos sucede. El 98 por ciento de los hechos de violencia están vinculados con personas como las que se detuvieron ayer que reportan innumerables hechos de violencia en su vida”, subrayó.

Detalló que la tabla de incidencia delictiva nacional muestra que en Sonora en los últimos dos años se tuvo una baja considerable, siendo 2018 el punto más bajo, y a partir de ahí ha ido en aumento constante hasta llegar al 2021 con mil 115.6 delitos por cada 100 mil habitantes.

Comparativamente en 2016 Sonora se encontraba en el lugar 17 en incidencia delictiva a nivel nacional, volvió al lugar 20 en 2021 y, se ha recuperado dos lugares en 2022 con 984 delitos por cada 100 mil habitantes.

“Lo importante aquí es la baja del 10.4 por ciento en la tasa total de delitos”, puntualizó el gobernador.

Todos queremos mejores resultados eso no cabe duda, pero hace décadas que perdimos la paz y tranquilidad en el estado y como todo proceso social es lento, es largo, en el proceso de descomposición del estado no fue de un día para otro”, indicó.