Demanda Natalia Jiménez a su exesposo por impedir que su hija viaje con ella

El cantante exvocalista de la Quinta Estación dijo que Daniel Trueba no ha permitido que la menor la acompañe a México

La cantante Natalia Jiménez informó a través de su cuenta de Instagram que demandó a su ex esposo por no permitirle viajar con su hija a México.

Jiménez posteó un video para pedirle apoyo a sus seguidores durante el proceso legal, debido a que su ex pareja, Daniel Trueba, no deja que su hija viaje a México, por lo que prefirió que un juez decida sobre el asunto.

En un video con la descripción “Al fin la decisión de que mi hija viaje conmigo a México estará en manos de un Juez”, la cantautora española explicó parte del proceso legal que enfrenta.

“Yo estoy en un proceso, llevo ya un tiempo queriendo que mi ex marido deje viajar a mi hija conmigo a México, y pues me lo ha denegado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que tener que presentar una demanda civil para que esto suceda.

“Les pido con muchisimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones, que pidan que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante que poder viajar con mi hija. El hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, dijo la intérprete durante un video.

La ex vocalista de La Quinta Estación no reveló más detalles sobre la demanda, sin embargo, dijo que este mes se llevará a cabo la primera audiencia del caso.

“Para mí es super importante, estoy emocionada y expectante por tener a mi hija conmigo en México… No hay nada en el mundo que me importe más que mi hija“, finalizó la intérprete de “Creo en Mi”.

Natalia Jiménez confirmó a principios de enero de 2021 que se separó del padre de su hija, Daniel Trueba, quien había sido su mánager y sostuvo un matrimonio de seis años.