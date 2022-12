Darán descuentos a “conductores designados” durante festejos decembrinos

Los restauranteros agremiados a la Canirac buscan lograr “saldo blanco” durante estas fechas

Las personas que sean conductores designados durante las festividades decembrinas, serán acreedoras a descuentos en su consumo, en más de quince restaurantes de Hermosillo y otros municipios, informó Manuel Lira Valenzuela

El presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que el objetivo principal de este programa, implementado en coordinación con autoridades municipales, es promover la conducción responsable durante las festividades para inhibir accidentes viales.

“Se trata de que tengamos un mes con saldo blanco, hay algunos establecimientos que van a dar descuentos del treinta por ciento, otros que darán descuentos de hasta un cincuenta por ciento”, expresó.

Añadió que también habrá descuentos del cinco al 15 por ciento, aplicables a la cuenta de quien asuma el papel de conductor designado, entre el grupo de personas que acudan a los establecimientos.

“Se pretende establecer una cultura en la ciudad y en el estado a favor de ese conductor que toma la responsabilidad de llevar y traer a sus casas a los compañeros con quienes convive, y la intención es que al final tengamos un saldo blanco”, resaltó.

Al arribar al restaurante, el cliente que no va a consumir bebidas con contenido alcohólico deberá identificarse como conductor designado ante los meseros, y estos llevarán su cuenta aparte para aplicar el descuento correspondiente, detalló.

Se suma “No te la juegues”

Al proyecto de los empresarios restauranteros se sumó el Instituto Hermosillense de la Juventud, con su programa “No te la juegues”.

Dulce María Robles Moreno, titular de la dependencia, señaló que dicha actividad es permanente y se refuerza en fechas o periodos especiales.

“Es permanente y lo activamos con más fuerza durante diciembre y cuando hay vacaciones, pues es muy normal que durante estas fechas andemos más alegres (sic), y el llamado que hacemos es que se vale divertirnos, pero hacerlo con mucha prudencia y con mucha responsabilidad”, citó.

Se tendrá presencia en los principales cruceros viales de la ciudad y en los exteriores de centros nocturnos y restaurantes para promover la designación de conductores, porque se quiere un saldo blanco, aseguró.

“Por parte se Seguridad Pública, lo único que se les pide a las personas es que, por favor, si toman no se pongan al volante”, destacó Manuel Emilio Hoyos Díaz.

El comisario manifestó que todos los programas y acciones para prevenir accidentes son bienvenidos y que, además, se están haciendo más eficientes los filtros de alcoholimetría.

“Todos los programas son bienvenidos, no es el hecho de no divertirse, pedimos que si vas a beber alcohol no conduzcas, se trata de preservar la vida”, apuntó.

“Hemos estado trabajando con Canirac, fortaleciendo las áreas de oportunidad, para mejorar a través de la comunicación los filtros de alcoholimetría, que se están dotando de más iluminación, y se tienen en periodo de prueba las cámaras individuales para grabar el quehacer de los agentes, y actuar en caso de alguna inconformidad”, puntualizó.