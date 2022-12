Croacia elimina a Japón y pasa a cuartos en penales

Los croatas se fueron a tiempo extraordinario y terminaron imponiéndose 3-1

Croacia avanzó a los Cuartos de Final de Qatar 2022, al doblegar en penales a Japón, en el Estadio Al Janoub.

Tras un duelo parejo que terminó 1-1 luego del tiempo ordinario y extra, en el primer juego del Mundial que llegó a estas instancias, Croacia venció 3-1 en penales a los nipones.

Japón erró sus primeros dos disparos con Takumo Minamino y Kaoru Mitoma, en atajadas de Dominic Livakovic.

Croacia adelantó con Nikola Vlasic y Marcelo Brozovic.

Luego Japón dio esperanzas a sus aficionados con el gol de Takuma Asano y más porque Marlo Livaja falló, pero Maya Yoshida no anotó, ante una nueva parada de Likovic, y vino Mario Pasalic a sentenciar la tanda a la que ya no llegó Luka Modric, quien fue relevado en el alargue.

El subcampeón Croacia sigue vivo mientras que Japón, que había vencido a España y Alemania en Fase de Grupos, quedó fuera por cuarta vez en Octavos de Final de un Mundial, no sin dejar un grato sabor de boca.

En un juego parejo, los asiáticos abrieron el marcador por conducto de Daizen Maeda al minuto 44.

Los croatas empataron al 55′ a través de Ivan Perisic con un soberbio cabezazo.

El juego, muy animado en las tribunas por la porra japonesa, resultó parejo con posesión de balón de Croacia y rapidez con o sin balón de Japón, teniendo ambos equipos oportunidades de anotar y ganar en el tiempo regular. Croacia enfrentará en Cuartos a Brasil