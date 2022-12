Critica Ana Guevara al Tri por su eliminación en Qatar

La sonorense, dirigente del deporte en México, criticó el funcionamiento de la Federación Mexicana de Futbol

El fútbol no existe en México y muestra de ello es su temprana eliminación en Qatar 2022 aseveró la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

Fiel a su costumbre de arremeter contra el balompié nacional, la responsable del deporte en el País criticó el funcionamiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), pues las selecciones Sub 23 en ambas ramas no clasificaron a París 2024 y el Tri femenil quedó fuera de su respectivo mundial, entre otros fracasos de selecciones menores.

“Se ha vuelto controversial por el resultado, por los sueldos, lo que cuesta el entrenador (de la selección), por lo que vale llevar al equipo al Mundial y luego el desenlace, el papel que ha reflejado ese trabajo de que prácticamente el fútbol está nulo en este instante.

Se quedó fuera de (Juegos) Panamericanos, del proceso olímpico”, expuso Guevara al término de la entrega de estímulos económicos a medallistas mundiales en 2022.

“Llegar a ese añorado quinto partido no significa nada y acá tenemos atletas que están en el top ten mundial”, añadió respecto a la eliminación de la Selección Mexicana en fase de grupos en la justa del orbe qatarí.

Durante la ceremonia, Guevara afirmó que a diferencia del futbol, el deporte amateur y paralímpico “sí gana” pues cosechó este año 58 preseas de campeonato mundial.