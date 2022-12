Continúa batalla legal de Jolie y Pitt por venta de viñedo

La actriz calificó de frívolas y maliciosas las acusaciones de su exesposo sobre que existe una campaña de desprestigio en su contra

Angelina Jolie criticó la batalla legal que enfrenta contra su ex esposo Brad Pitt por la venta de un viñedo que le pertenece a ambos.

La disputa entre los dos actores de Hollywood sigue en pie. Recientemente, el portal Radar Online reportó que Angelina Jolie calificó de “frívolas, maliciosas y parte de un patrón problemático” las acusaciones de Brad Pitt sobre ella, las cuales mencionaban que el actor estaría siendo objetivo de una campaña de desprestigio por parte de su ex esposa.

El medio citado presentó algunos fragmentos de los documentos relacionados a la batalla legal por la venta de un viñedo del que la ex pareja obtenía ganancias.

“Las alegaciones de Pitt de que él y la Sra. Jolie tenían un contrato secreto, no escrito y tácito sobre un derecho de consentimiento sobre la venta de sus intereses en la propiedad es directamente contraria al registro escrito y, entre otras vicios, violatorios del Estatuto de Fraudes y del orden público”, se lee en los registros publicados por Radar Onlie.

Pitt y Jolie no han llegado a un acuerdo para la venta de su viñedo, nombrado Château Miraval, con un valor de 28, 4 millones de dólares.

Según información de The Mirror, en julio del año pasado, Jolie solicitó permiso para vender su parte correspondiente del viñedo, sin embargo, dicha acción fue vista como una violación al acuerdo que tenía con Brad Pitt.

La ex pareja llegó a firmar un acuerdo donde se estipulaba que las propiedades que compartían no podían ser puestas a la venta sin consentimiento mutuo.

Angelina quiere vender pero acuerdo no se lo permite

La actriz de Eternals confesó que no quería continuar con el negocio de Château Miraval debido a que se trata de bebidas alcohólicas.

Dicha situación no es bien vista por Jolie debido a que ha acusado que varios de sus problemas con Brad Pitt ocurrieron por su alcoholismo.

Como consecuencia de su perspectiva frente al negocio, Angelina Jolie quiere vender su parte del viñedo para darles un buen ejemplo a sus hijos.

La actualización de la disputa legal fue compartida a Radar Online por el equipo legal de Jolie. Quienes dieron a conocer la opinión de la actriz de Maléfica frente a las acusaciones de su esposo.