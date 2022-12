Cinta mexicana “Noche de Fuego” va por Goya

Compite contra otras cuatro producciones; La película aborda la inseguridad y violencia de género que impera en algunas ciudades en medio del narcotráfico

La cinta mexicana Noche de Fuego, de Tatiana Huezo, es una de las cinco producciones que competirán en la categoría de Película Iberoamericana en la edición 37 de los Premios Goya.

1976 (Chile) de Manuela Martelli; Argentina, 1985 (Argentina), de Santiago Mitre Argentina; La Jauría (Colombia), de Andrés Ramírez Pulido, y Utama (Bolivia), de Alejandro Loayza Grisi, son el resto de los títulos con los que se medirá el próximo 11 de febrero de 2023, cuando se entreguen los galardones.

Noche de Fuego retrata la inseguridad y violencia de género que reina en lugares alejados de las ciudades, en medio del narcotráfico.

La multinominada cinta ha sido reconocida en festivales como Cannes, San Sebastián y Zúrich, y fue la mayor ganadora del Premio Ariel en su pasada entrega.

Aunque Huezo no ha reaccionado a su nominación, algunas instituciones como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Casa de los Premios Ariel y el Centro de Capacitación de Cinematografía mostraron sus felicitaciones en redes sociales.

La otra favorita para quedarse con el Goya en esta categoría es Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín, una historia que recrea la batalla de la justicia civil contra los altos mandos militares de la dictadura argentina en el llamado Juicio de la Juntas de mediados de la década 1980.

As bestas del realizador Rodrigo Sorogoyen, una historia rural que narra las tensiones de un matrimonio francés con los vecinos del pueblo gallego donde se han instalado, fue la que lideró los premios con 17 nominaciones.

En tanto que Penélope Cruz competirá como actriz de reparto por su papel en En los Márgenes, una película del actor y realizador Juan Diego Botto, nominado a mejor director novel.

Por primer año, la academia de cinematografía española amplió de cuatro a cinco los aspirantes a cada una de las categorías, lo que abrió la oportunidad a más títulos de ser premiados.

El Goya de honor será entregado para el cineasta, fotógrafo y escritor español Carlos Saura, de 90 años, con el que se homenajea su amplia trayectoria en la que se cuentan cintas como ¡Ay, Carmela!, Carmen y su reciente documental Las Paredes Hablan.