Buscará triatleta sonorenses pase a Centroamericanos durante 2023

El hermosillense, Dylan Campa se enfocará por asegurar el boleto a la justa que se celebrará en junio en El Salvador

Después de cerrar a tambor batiente el ciclo deportivo del presente año, en el 2023, el triatleta sonorense Dylan Campa tendrá en mente la clasificación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Campa Carranza tuvo un gran 2022, en donde cerró con una participación en la Copa Mundial de Triatlón que se celebró a mediados de noviembre pasado en Viña del Mar, Chile, midiéndose a lo más granado del planeta.

En suelo chileno, el sonorense terminó en la duodécima posición, en su categoría, la Sub 23 Elite, y en el puesto 43 general, debido a un tiempo de 53:47 bajo el formato sprint (750 metros de natación, 20K de ciclismo y 5 kilómetros corriendo).

Por lo tanto, enfocará sus pilas a los certámenes que vienen en el calendario 2023 para tratar de asegurar el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador (23 de junio al 8 de julio), y también tratará de acudir al Campeonato Mundial Sub 23 en Pontevedra, España (20 al 24 de septiembre).

En lo que fue el 2022, el hermosillense participó en otros dos eventos de corte internacional: la Copa Continental (Santa Marta, Colombia) y el Campeonato Panamericano (Montevideo, Uruguay), logrando ubicarse en el Top 10 en ambos torneos.

Además, en junio, en los Nacionales Conade 2022, en San Carlos, Guaymas, logró la medalla de oro individual (Sub 23) y también subió al podio en Relevos de Equipos Mixto como parte del cuarteto sonorense que capturó el bronce en 18-23 años.