Benjamín Gil va por Clásico Mundial

Es tiempo de cambiar la historia, dice; El manager de la novena azteca señala que se debe de ver a Méico como un legítimo contendiente al título del rey de los deportes

A lo largo de las cuatro ediciones que se han celebrado del Clásico Mundial de Beisbol, México no ha logrado establecerse como un legítimo contendiente al título.

Sin embargo, Benjamín Gil, manager de la novena tricolor que participará en el certamen del próximo año, asegura que ya es tiempo de cambiar la historia.

Con la posibilidad de llevar a Phoenix, sede del Grupo C, a la mejor generación de peloteros tricolores, Gil tratará de dejar el récord perdedor (7-11) que acompaña a México en los Clásicos Mundiales.

“Es un gran reto, una gran responsabilidad para el cual siento que estoy preparado y listo”, dijo Gil sobre la tarea de dirigir la Selección en el 2023. “Fuera de la Serie Mundial, es el evento más importante de nuestro deporte, internacionalmente”.

México comparte el Grupo con los Estados Unidos, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Gil señaló que no se confiará de ningún rival para poder acceder a la segunda parte del certamen.

Creo que cuando se dé a conocer la lista, vamos a quedar sorprendidos un poquito de la cantidad de jugadores de alta calidad que va a tener el equipo inglés. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos jugadores de Estados Unidos son de (ascendencia) de Gran Bretaña. Entonces, yo me estoy preparando para que ellos formen un equipo muy, muy bueno y no quedar sorprendido, no menospreciar a lo que va a ser una posible muy buena selección”.

Benjamín Gil destacó que los jóvenes que integrarán la Selección Mexicana, están en un momento importante en sus carreras, por los que tratará de aprovechar su momento.

La verdad, contento de que haya tantos jugadores triunfando en el beisbol de MLB. “A fin de cuentas, soy el manejador de la Selección, pero soy aficionado del beisbol y en especial de los jugadores mexicanos. Yo soy fan de los jugadores que están poniendo el nombre de México en alto por todo el mundo”.